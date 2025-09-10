Lecce, scontro devastante sulla statale, sette moto coinvolte, muore il 36enne Mauro Carafa

Il 36enne di Monteroni di Lecce ha perso la vita dopo un terribile incidente sulla statale 101. Feriti tutti gli altri motociclisti del gruppo.

La tragedia sulla statale 101

Un drammatico incidente ha scosso la provincia di Lecce nella serata del 9 settembre. Sette motociclisti, in viaggio lungo la strada statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, sono rimasti coinvolti in una carambola devastante. A perdere la vita è stato Mauro Carafa, 36 anni, originario di Monteroni di Lecce, che viaggiava in sella a una potente Bmw 1000.

Secondo le prime ricostruzioni, due moto del gruppo si sarebbero urtate tra loro, causando la perdita di equilibrio e il successivo coinvolgimento degli altri mezzi. In pochi secondi l’asfalto si è trasformato in una scena drammatica, con i centauri sbalzati a terra e i veicoli accartocciati lungo la carreggiata. L’impatto per Carafa è stato fatale: trasportato d’urgenza in ospedale, nonostante gli sforzi dei medici è deceduto poco dopo.

Le ipotesi sulle cause

Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le dinamiche esatte dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio, anche la possibilità che una delle moto abbia perso olio sulla carreggiata, rendendo la strada scivolosa e favorendo la carambola a catena. Al momento, non si escludono altre cause legate a un’improvvisa manovra o a un errore di valutazione da parte dei conducenti.

Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo il tratto interessato. Intanto, tutti gli altri motociclisti coinvolti sono rimasti feriti, riportando traumi e contusioni di diversa entità. Fortunatamente, nessuno di loro verserebbe in condizioni critiche, ma la paura e lo shock restano fortissimi.

Un dolore che colpisce l’intera città

La morte di Mauro Carafa ha gettato nel lutto Monteroni di Lecce, dove il 36enne era molto conosciuto. Appassionato di motori e di due ruote, aveva un legame profondo con il suo territorio e con il gruppo di amici con cui viaggiava. Sui social sono già comparsi numerosi messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, travolta da un dolore improvviso e immenso.

Il tratto della statale 101 su cui si è verificata la tragedia è noto per essere molto trafficato, soprattutto nei mesi estivi, e non è nuovo a gravi incidenti. L’ennesima vittima sulle strade salentine riporta al centro il tema della sicurezza stradale e dei rischi elevati che corrono i motociclisti.

La salma di Carafa è stata trasferita all’obitorio per gli accertamenti di rito,