Dopo mesi di silenzio Raoul Bova parla: «Scandalo durissimo, ma non mi piego»

L’attore parla per la prima volta dello scandalo estivo e ammette il dolore vissuto: «Non è stato bello, ma vado avanti a testa alta».

Lo scandalo e le parole dopo mesi di silenzio

Alla vigilia del ritorno in televisione, con la nuova stagione di Buongiorno Mamma 3 e la partecipazione a Verissimo il 13 settembre, Raoul Bova ha scelto di affrontare pubblicamente i mesi più difficili della sua vita. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore romano ha parlato per la prima volta dopo lo scandalo che lo ha coinvolto all’inizio dell’estate, legato al cosiddetto “caso Ceretti-Corona”.

«Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani», ha dichiarato l’attore, oggi protagonista nella fiction Don Matteo nei panni di Don Massimo.

Il dolore, però, resta evidente nelle sue parole: «Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile». Un riferimento, seppur indiretto, anche all’ex compagna Rocio Munoz Morales, con cui Bova ha condiviso anni importanti e due figlie.

Le conseguenze sulla famiglia

La vicenda esplosa a inizio estate ha travolto anche gli affetti più cari dell’attore. Non solo i due figli avuti dalla prima moglie, Alessandro Leon e Francesco, ma anche le piccole Luna e Alma, nate dalla relazione con Rocio Munoz Morales.

Bova ha ammesso che la parte più dolorosa è stata proprio la ricaduta sulla sua famiglia: «Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio».

L’attore ha poi spiegato come il suo rapporto con i figli più grandi sia cresciuto insieme a loro: «Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo». Diversa, invece, la relazione con le più piccole: «Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti».

Una carriera che non si ferma

Nonostante lo scandalo, Raoul Bova continua a guardare avanti. Sul set di Don Matteo ha portato anche il figlio Francesco, che reciterà nella fiction Rai accanto al padre, consolidando così un legame familiare anche attraverso il lavoro. La nuova stagione di Buongiorno Mamma 3 segnerà invece un ritorno molto atteso, mentre l’intervista televisiva a Verissimo rappresenterà un’altra occasione per raccontare se stesso oltre i riflettori.

Per Bova, la forza di rialzarsi passa dall’impegno professionale ma soprattutto dalla famiglia, punto fermo anche nei momenti più duri: «Non è stato facile, ma vado avanti a testa alta».