Affari Tuoi sconfitto dalla Ruota, la frecciatina (cancellata) del Dottore

Pasquale Romano punge Mediaset con un post ironico poi rimosso: dietro le quinte tensione per il sorpasso di Gerry Scotti su Stefano De Martino.

Il sorpasso di Gerry Scotti

La nuova stagione televisiva si è aperta con un inatteso ribaltamento negli ascolti del preserale. Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, continua a registrare numeri importanti, ma non sufficienti a mantenere il primato contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Di poche percentuali, ma decisive, lo storico game show Mediaset ha superato il programma dei pacchi, ribaltando i pronostici e premiando le scelte di Pier Silvio Berlusconi, inizialmente giudicate azzardate.

Il pubblico sembra apprezzare il ritorno del quiz televisivo più iconico degli anni ’90, che ha riportato in auge la formula leggera e familiare di un tempo. Per la Rai, invece, la sconfitta rappresenta un campanello d’allarme, visto che negli ultimi anni Affari Tuoi era considerato una certezza in grado di dominare la fascia oraria.

La frecciatina del Dottore

A commentare con ironia la battuta d’arresto è stato Pasquale Romano, noto come il “Dottore” di Affari Tuoi, autore televisivo e figura storica del programma. Romano ha pubblicato su Instagram una foto provocatoria: una pinna piena di ricci di mare accompagnata dalla didascalia «Nostalgia di… Ricci!».

Il riferimento era chiaramente diretto ad Antonio Ricci, storico autore e ideatore di Striscia la Notizia, che per anni è stato l’avversario naturale del gioco dei pacchi nella fascia dell’access prime time. Una rivalità intensa ma bilanciata, che permetteva ad Affari Tuoi di giocarsela in modo più lineare rispetto all’attuale concorrenza di La Ruota della Fortuna.

Il post, tuttavia, è stato rimosso poche ore dopo la pubblicazione, segno che l’ironia rischiava di essere interpretata come una polemica interna al sistema televisivo. Ma l’eco della frecciatina è rimasto, alimentando discussioni tra fan e addetti ai lavori.

Un confronto che accende il preserale

La cancellazione del messaggio non ha placato le chiacchiere. Anzi, il gesto del Dottore è stato letto come un sintomo del malumore che serpeggia dietro le quinte di Affari Tuoi, costretto a inseguire un format storico tornato con sorprendente energia.

Nel frattempo, Gerry Scotti non nasconde la sua soddisfazione. Dopo la prima vittoria di ascolti, aveva già pubblicato sui social una foto sorridente al mare, con la scritta «Eh già!», chiaro riferimento al sorpasso. L’entusiasmo del conduttore e il successo del programma consolidano la scelta di Mediaset, che sembra aver trovato la chiave giusta per rafforzare il proprio preserale.

Per la Rai, resta il nodo da sciogliere: riuscirà Stefano De Martino a invertire la rotta e riportare il gioco dei pacchi ai vertici, oppure La Ruota della Fortuna continuerà a girare in favore della concorrenza? Le prossime settimane saranno decisive per capire gli equilibri del preserale televisivo italiano.