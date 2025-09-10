Claudia Mori accusa la Rai: “Celentano vuole tornare ma non rispondete, ci serve una risposta”

La moglie del Molleggiato scrive a Giampaolo Rossi: dopo l’incontro preliminare, nessuna risposta dalla Rai sul nuovo progetto televisivo di Adriano Celentano.

La lettera pubblica di Claudia Mori

Il possibile ritorno di Adriano Celentano sul piccolo schermo rischia di diventare un caso mediatico. A sollevarlo è stata la moglie, Claudia Mori, che con un post pubblicato sull’account ufficiale @celentanoinesistente ha indirizzato parole dure all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.

«Il tempo se ne va!» ha esordito Mori, aprendo così una lettera che suona come un atto d’accusa nei confronti di Viale Mazzini. Secondo la sua ricostruzione, infatti, la Rai avrebbe mostrato entusiasmo all’idea di un ritorno del Molleggiato in televisione. Dopo un incontro preliminare, al quale avrebbe partecipato anche il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, sarebbe però calato un silenzio inspiegabile.

«Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni», ha scritto Mori, aggiungendo che il nuovo incontro avrebbe dovuto coinvolgere lo stesso Celentano per la presentazione del suo progetto televisivo. Ma da quel momento, nessun contatto, nessun aggiornamento.

L’appello a Rossi e il futuro del Molleggiato

La lettera di Claudia Mori non si limita a descrivere la situazione, ma si trasforma in un appello diretto al vertice di Viale Mazzini. «Dottor Rossi, una risposta è d’obbligo. La Rai è interessata o no al ritorno di Celentano? Qualunque essa sia, è questa la risposta che ci dovete dare», si legge nel testo.

Un messaggio che ha il tono della provocazione, ma anche della richiesta di chiarezza verso un artista che ha segnato la storia della televisione italiana con spettacoli rimasti nella memoria collettiva, da “Fantastico 8” a “Rockpolitik”. La domanda ora è se la Rai intenda ancora aprire le porte a un volto che, nonostante gli anni, continua a esercitare un fascino unico sul pubblico.

Un ritorno atteso dal pubblico

Il tema del rientro in tv di Adriano Celentano non riguarda soltanto l’aspetto artistico, ma tocca anche una dimensione simbolica. Il Molleggiato, con il suo stile imprevedibile e le sue prese di posizione spesso controcorrente, ha sempre diviso e fatto discutere. Per molti spettatori, rivederlo in onda significherebbe riportare in televisione una voce fuori dal coro, capace di rompere schemi consolidati.

L’appello pubblico di Mori ha già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori, che si interrogano sul motivo del silenzio della Rai. La questione resta aperta: la tv pubblica intende davvero riportare Celentano sullo schermo o la sua stagione è ormai considerata conclusa? Una risposta ufficiale da parte di Giampaolo Rossi potrebbe chiarire definitivamente il destino del progetto e del possibile ritorno del Molleggiato.