Primo giorno di scuola, Ferragni abbraccia Tronchetti davanti a Fedez, il rapper teso

Primo giorno di scuola per i figli di Chiara Ferragni e Fedez: davanti all’istituto si presentano anche Giovanni Tronchetti Provera e l’ex moglie, tra sguardi e gesti inattesi.

L’incontro davanti all’istituto bilingue

Il primo giorno di scuola a Milano per i figli di Chiara Ferragni e Fedez si è trasformato in un momento carico di significati. All’ingresso del prestigioso istituto bilingue, oltre alla ex coppia, si sono presentati anche Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno dell’imprenditrice digitale, e la sua ex moglie Nicole Mollihausen. Una scena che, a detta di molti presenti, ha mostrato un nuovo equilibrio tra gli ex coniugi e i rispettivi partner.

L’incontro tra Fedez e Tronchetti Provera non è passato inosservato. I due si sono incrociati davanti ai cancelli, inizialmente con un’atmosfera tesa. Il rapper sarebbe apparso rigido, quasi a disagio, complice forse il fatto che proprio davanti a quella scuola nacque la conoscenza tra Ferragni e il manager. Dopo qualche istante, però, l’artista ha sciolto la tensione lasciandosi andare a un saluto cordiale, in un clima che ha sorpreso chi si aspettava scintille. In passato, infatti, Fedez non aveva risparmiato frecciate via social al nuovo compagno della sua ex moglie, senza mai ricevere replica.

Chiara emozionata e l’abbraccio con Tronchetti Provera

Se l’atteggiamento di Fedez ha attirato curiosità, a catalizzare i riflettori è stato l’abbraccio tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera. Dopo un breve saluto a distanza, l’imprenditrice si è avvicinata al compagno, ricambiando un gesto affettuoso che in molti hanno interpretato come una sorta di ufficializzazione pubblica della loro relazione. Ferragni, emozionata ma composta, è apparsa determinata ad affrontare con maturità la nuova fase della sua vita familiare, segnata da mesi difficili e dallo scandalo Balocco che ha intaccato la sua immagine.

Anche la presenza di Nicole Mollihausen, ex moglie di Tronchetti Provera, ha contribuito a dare all’incontro un valore simbolico. La scelta di trovarsi tutti davanti alla scuola nello stesso momento è stata letta come la volontà comune di creare un clima sereno, mettendo al primo posto il benessere dei più piccoli.

Nuove relazioni e nuovi equilibri

Per Chiara Ferragni, la giornata ha avuto un peso particolare. Dopo la rottura con Fedez, ha trovato sostegno proprio in Tronchetti Provera, che negli ultimi mesi l’ha accompagnata con discrezione nella gestione dei cambiamenti familiari. L’imprenditrice sembra intenzionata a intraprendere un nuovo percorso, provando a costruire una realtà equilibrata e condivisa.

Anche Fedez, 35 anni, ha intrapreso un nuovo capitolo sentimentale. Da luglio è ufficialmente legato a Giulia Honegger, 23 anni, stilista e cofondatrice di un brand di moda. La coppia ha trascorso insieme l’estate in Sardegna, rendendo pubblica la relazione attraverso i social. A differenza delle precedenti compagne del rapper, Honegger si distingue per il profilo riservato e lontano dai riflettori.

La contemporanea presenza di tutti i protagonisti davanti all’istituto milanese è stata interpretata come un segnale di distensione. Nonostante le ferite recenti e i cambiamenti radicali, gli ex coniugi e i rispettivi partner sembrano orientati a costruire un modello di famiglia allargata, fondato sul rispetto e sulla responsabilità condivisa.