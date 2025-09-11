Rai2 manda in onda BellaMa al posto di Ore 14, Infante infastidito: “Diaco ci ha portato via tre minuti di trasmissione”

Durante Ore 14 un guasto tecnico ha interrotto la diretta. In onda Pierluigi Diaco, poi il ritorno di Milo Infante: «Ci hanno portato via parte del tempo».

Il guasto in diretta e l’intervento di Diaco

Il pomeriggio televisivo di mercoledì 10 settembre su Rai2 si è trasformato in un piccolo caso. Durante la messa in onda di Ore 14, condotto da Milo Infante, un guasto tecnico ha costretto la regia a interrompere il programma con una pausa pubblicitaria imprevista. «C’è un problema con la dottoressa Bruzzone? Ripristiniamolo. Ah abbiamo un problema tecnico? Va bene. Devo mandare la pubblicità adesso? Allora chiedo scusa, pubblicità! Perché?» ha detto Infante, sorpreso, prima di cedere la linea.

Al termine dello spot, però, a sorpresa non è ricomparso Ore 14, bensì BellaMa, con Pierluigi Diaco affiancato da Rita Forte e Memo Remigi. «Sono dieci minuti dopo le 15, un orario inconsueto per BellaMa» ha esordito Diaco. «Era in corso Ore 14, che di solito termina alle 15:27. Io sono stato chiamato di corsa per prendere la linea a causa di un problema tecnico al centro di produzione di Milano. Ma noi siamo pronti a partire!».

Il conduttore ha intrattenuto i telespettatori per alcuni minuti, fino a quando è stato richiamato dalla regia a restituire la linea. «Mi dicono di restituire la linea, partiremo quindi prima. E tutto questo su Rai2, la rete del buon umore!» ha commentato, con tono scherzoso, prima di lasciare spazio nuovamente a Infante.

La replica di Milo Infante

Una volta rientrato in studio, Milo Infante ha chiarito quanto accaduto: «Avete capito che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico e abbiamo dovuto riavviare delle macchine, ma è stato dato un messaggio sbagliato al nostro amico Diaco che ci ha portato via tre minuti di trasmissione». Poi ha aggiunto: «Non è colpa di Pierluigi, gli mandiamo un abbraccio. Vi spieghiamo quello che accade perché siamo una casa di vetri. Quando qualcuno sbaglia lo diciamo. Spesso sbagliamo noi, ma questa volta non abbiamo sbagliato noi».

Le sue parole hanno lasciato intendere un certo disappunto per l’accaduto, pur alleggerito da un tono di apparente serenità. Una puntualizzazione necessaria per spiegare al pubblico il motivo dell’interruzione e del cambio di palinsesto inatteso.

Le reazioni e il “caso” Rai2

L’episodio, già diventato virale sui social grazie a clip circolate online, ha messo in luce ancora una volta le difficoltà tecniche che possono verificarsi nelle dirette televisive. Il siparietto tra Ore 14 e BellaMa ha provocato ironie e commenti, soprattutto dopo la battuta finale di Diaco sulla “rete del buon umore”. Un incidente che ha reso più movimentato il primo pomeriggio di Rai2, trasformando un problema di regia in un inatteso incrocio tra due volti noti del canale.