Pitbull attacca un cagnolino, padrona 70enne interviene mordendo al collo il molosso

A Orlando, una 70enne affronta un Pitbull per salvare il suo cagnolino. Senza più forze, morde l’animale al collo: la scena ripresa dalle telecamere.

L’attacco improvviso davanti al supermercato

Un episodio tanto drammatico quanto incredibile è avvenuto il 31 agosto a Orlando, in Florida. Shirley Pasamanick, 70 anni, stava passeggiando nei pressi del supermercato Plaza Tropical con il suo cagnolino Sparky, un anziano meticcio di 14 anni, quando un Pitbull sfuggito al controllo del proprietario si è avventato sul piccolo animale. In pochi secondi la passeggiata si è trasformata in un incubo, interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Le immagini mostrano il Pitbull colpire con violenza Sparky, serrando le mascelle sul suo corpo. Disperata, la donna ha tentato in ogni modo di staccarlo: calci, pugni, perfino cercando di aprirgli la bocca con le mani. Ma i tentativi si sono rivelati inutili. La scena è proseguita per interminabili secondi, mentre la 70enne finiva a terra, incapace di liberare il suo cagnolino dalla presa del molosso.

Il gesto disperato e l’intervento tardivo del proprietario

È stato in quel momento, ormai allo stremo delle forze, che Pasamanick ha deciso di compiere un gesto estremo: ha affondato i denti nel collo del Pitbull, nel tentativo di sorprenderlo e costringerlo a lasciare la presa. «Non riuscivo ad aprirgli la bocca, così l’ho morso. Dovevo farlo! Peso 40 chili, non avevo più forza!» ha raccontato successivamente all’emittente WESH 2. Nonostante lo shock dell’animale, l’aggressione è proseguita fino all’arrivo del proprietario, che ha ripreso il cane al guinzaglio. Le immagini mostrano l’uomo allontanarsi senza nemmeno verificare le condizioni della donna e del suo cagnolino.

Il comportamento del proprietario ha suscitato grande indignazione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per identificarlo, mentre la donna ha diffuso il video sui social, scrivendo: «Questo è il video della mia ultima domenica, quando il mio cane Sparky è stato attaccato. Grazie a Dio il mio cane sta bene».

Sparky salvo, ma paura e indignazione restano

Fortunatamente Sparky è sopravvissuto all’aggressione, nonostante la violenza dell’attacco. La sua padrona, ancora sotto choc, ha descritto quei momenti come «un incubo che non dimenticherò mai». La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di cani di grossa taglia e sulla necessità di misure più severe per prevenire simili episodi.

Il gesto estremo di Shirley Pasamanick, capace di mettere a rischio la propria incolumità pur di salvare il suo cagnolino, ha commosso e sorpreso migliaia di persone. Un atto disperato che ha mostrato fino a che punto può spingersi l’amore di una persona per il proprio animale.