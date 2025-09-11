“I piccioni battono Nuzzi”: la stoccata di Sottile dopo la polemica con Matano

Il debutto di Dentro la Notizia non decolla e arriva la polemica: Salvo Sottile commenta l’allusione di Gianluigi Nuzzi a Alberto Matano e agli ascolti tv.

Lo scontro indiretto tra i due programmi

Il ritorno de La Vita in Diretta su Rai1, guidato da Alberto Matano, ha inevitabilmente riaperto il confronto con Dentro la Notizia, nuovo format pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. Lunedì 8 settembre, mentre Matano si occupava del singolare caso della “signora dei piccioni”, responsabile di disagi condominiali a causa del mangime sparso in strada, Nuzzi apriva la sua trasmissione parlando del delitto di Chiara Poggi. In quell’occasione, il giornalista di Mediaset ha dichiarato: «Ci occuperemo di Chiara Poggi e delle falsità che sono state dette, ad esempio il presunto amante che lei chiamava “Piccione”. Sapete, alcuni si occupano di piccioni e dei loro escrementi e noi ci occupiamo del piccione di cui parlava Chiara Poggi».

Una frase che molti telespettatori hanno interpretato come una frecciatina diretta a Matano, proprio per l’argomento trattato in contemporanea su Rai1. Da lì si è acceso un dibattito sul possibile scambio di stoccate tra conduttori.

Il commento ironico di Salvo Sottile

A prendere posizione è stato Salvo Sottile, che sui social ha voluto ironizzare sulla vicenda, sottolineando il divario negli ascolti. La Vita in Diretta ha registrato 1.648.000 spettatori con il 20,3% di share, mentre Dentro la Notizia si è fermato a 1.216.000 spettatori (16,7%) nella prima parte e 1.127.000 (14,2%) nella seconda. Numeri che hanno premiato nettamente il programma di Matano.

Sottile ha scritto su Facebook: «I piccioni battono Nuzzi, La Vita in Diretta ha stracciato Dentro la Notizia. Alberto Matano torna e vince a mani basse sfiorando il 21% di share. Gianluigi Nuzzi, nonostante il mega traino della soap turca, si ferma al 16,5% +14,6% +13,6%. E questo nonostante battute e frecciatine sui piccioni rivolte indirettamente a Matano e al suo gruppo di lavoro. La stagione è lunga, ma la prima sfida del pomeriggio se l’aggiudica Rai1».

Parole che hanno fatto il giro del web, rafforzando l’idea che la frase di Nuzzi fosse davvero un riferimento pungente al collega della Rai.

Frecciatina o coincidenza?

Resta il dubbio sull’effettiva intenzione di Nuzzi. Alcuni commentatori invitano alla cautela, ricordando che nella stessa prima puntata di Dentro la Notizia si era parlato di un tema simile, legato a un’infestazione di volatili. In questo senso, il riferimento al “piccione” potrebbe essere stato solo una coincidenza, amplificata dal contesto della sfida televisiva.

Quel che è certo è che il ritorno di Alberto Matano ha ridato slancio al pomeriggio di Rai1, riportando La Vita in Diretta sopra il 20% di share e consolidando la leadership sugli ascolti. Per Nuzzi, invece, la sfida appare in salita: serviranno settimane per capire se il nuovo format riuscirà a conquistare una fetta stabile di pubblico.