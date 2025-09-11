Incidente mortale nel nord barese, furgone si ribalta sui binari, muore il conducente

Tragedia sulla provinciale Spinazzola-Poggiorsini: un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo che il suo furgone si è ribaltato finendo sui binari ferroviari.

L’incidente sulla strada provinciale

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale che collega Spinazzola a Poggiorsini, al confine tra la provincia di Bari e la Bat. Un uomo di 69 anni, alla guida del suo furgone, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Il veicolo è uscito di strada ribaltandosi violentemente e terminando la sua corsa sui binari ferroviari adiacenti alla carreggiata. L’impatto è stato fatale: l’uomo è deceduto sul colpo.

Secondo quanto emerso, la vittima si stava recando al lavoro. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Andria, che stanno cercando di ricostruire con precisione le cause dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un malore o di una distrazione improvvisa che avrebbe portato alla perdita di controllo del mezzo.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente gli operatori del 118 partiti da Spinazzola, i vigili del fuoco di Barletta e i militari dell’Arma. Le operazioni si sono protratte per ore: da un lato il recupero del corpo del 69enne rimasto intrappolato nel veicolo, dall’altro la messa in sicurezza dell’area ferroviaria, resa particolarmente pericolosa dalla presenza del furgone ribaltato sui binari.

I pompieri hanno lavorato con attrezzature specifiche per sollevare e rimuovere il mezzo incidentato, mentre i carabinieri hanno delimitato la zona per consentire l’intervento in totale sicurezza. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, per evitare rischi legati all’eventuale transito di treni lungo quel tratto.

Indagini in corso

Le autorità stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno fondamentali sia i rilievi tecnici sia le testimonianze di eventuali automobilisti che in quel momento percorrevano la provinciale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. La strada, particolarmente trafficata da chi si sposta quotidianamente tra la provincia di Bari e la Bat, non è nuova a episodi di criticità, soprattutto nei tratti in cui si snoda in prossimità dei binari ferroviari.

La notizia della morte del 69enne ha scosso profondamente le comunità locali di Spinazzola e Poggiorsini, dove l’uomo era conosciuto. L’incidente di oggi riporta drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza delle strade provinciali e sulla necessità di una costante manutenzione, oltre che di prudenza alla guida.