Scontro in tv, Vannacci fulmina Parenzo con una battuta, “Che ci fai qui? Non eri con Greta sulla nave di Flotilla?”

Botta e risposta acceso tra Roberto Vannacci e David Parenzo a “L’Aria che tira”. Il generale ha zittito il giornalista con parole destinate a far discutere.

La battuta fulminante su Greta Thunberg

Non è la prima volta che Roberto Vannacci e David Parenzo si scontrano davanti alle telecamere, ma l’ultimo duello andato in scena a “La 7” ha regalato un siparietto inaspettato. Collegato a “L’Aria che tira”, il generale leghista ha esordito con una frecciata al conduttore: «Ma che ci fa là? Mi hanno detto che era insieme a Greta Thunberg. L’hanno vista da quelle parti, è scappato stamattina?».

La risposta di Parenzo è stata esitante: «No, no, io sono qui a lavorare…», ma l’ironia del militare aveva già fatto centro.

“L’Europa non conta nulla”

Archiviata la battuta, Vannacci ha cambiato tono e affrontato i temi politici con durezza. «Oggi quest’Europa non conta nulla, non c’è una patria europea. La nostra patria è Roma, non Bruxelles», ha dichiarato.

Parole che hanno lasciato il giornalista senza replica. Il generale ha insistito: secondo lui, le istituzioni comunitarie non sono in grado di rappresentare i veri interessi nazionali, che vanno difesi senza compromessi.

“Nessun sangue italiano per questa guerra”

L’europarlamentare della Lega ha poi toccato il tema più delicato: il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali. «Gli eserciti sono fatti per difendere la patria, gli interessi nazionali. Non una goccia di sangue italiano verrà versato per difendere questa guerra che non difende i nostri interessi», ha affermato, con tono fermo e senza possibilità di controbattuta.

Un affondo che ha chiuso il confronto televisivo, lasciando Parenzo in silenzio e la platea divisa.