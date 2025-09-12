“Tanti auguri amore grandissimo”: Vendola festeggia col marito il ritorno a scuola del figlio Tobia

Scatto familiare e auguri speciali per il piccolo Tobia, figlio di Nichi Vendola ed Ed Testa, che oggi ha iniziato la quinta elementare.

Il primo giorno di quinta per Tobia

Prima campanella dell’anno scolastico anche per Tobia, il figlio di Nichi Vendola ed Ed Testa, che questa mattina, giovedì 11 settembre, ha fatto il suo ingresso in quinta elementare. L’ex governatore della Regione Puglia ha condiviso l’emozione del momento sui social con una foto che lo ritrae insieme al marito e al bambino, sorridente con in mano un cartello in inglese: “Tobia’s first day of grade 5”.

«Tanti auguri amore grandissimo», ha scritto Vendola, accompagnando lo scatto con un messaggio affettuoso che ha subito attirato centinaia di commenti e messaggi di auguri.

Il percorso familiare e legale

Tobia è nato negli Stati Uniti nel 2016 tramite gestazione per altri, ed è figlio biologico di Ed Testa. Nel 2018, attraverso un procedimento di adozione conclusosi davanti al Tribunale per i minorenni di Roma, anche Vendola ha ottenuto il riconoscimento legale della genitorialità. Da quel momento il bambino porta il cognome di entrambi i genitori, diventando simbolo di una battaglia giuridica e culturale che ha acceso il dibattito politico italiano sul tema delle famiglie omogenitoriali.

Un caso che ha segnato il dibattito politico

La nascita di Tobia suscitò fin da subito una vasta discussione pubblica sul ricorso alla Gpa, mettendo in evidenza il vuoto normativo che ancora oggi caratterizza l’Italia in materia di genitorialità omosessuale. A distanza di anni, la storia della famiglia Vendola-Testa continua a suscitare attenzione e a essere un punto di riferimento nel confronto politico e sociale sul riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso se….