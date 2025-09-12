X Factor 2025, il debutto di Gabbani si trasforma in gag: urlano il suo nome ma solo per chiedergli di far girare Lauro

Alla prima puntata di X Factor 2025, Francesco Gabbani accolto con applausi scopre che i fan urlavano solo per far girare Achille Lauro.

Il debutto di Gabbani e la gag inaspettata

Serata di debutto movimentata per Francesco Gabbani a X Factor 2025. Il cantautore toscano, al suo esordio come giudice del talent show, è stato accolto dal pubblico con grande entusiasmo. Dalle tribune si sono levate grida continue con il suo nome, al punto da spingerlo a girarsi convinto di ricevere un tributo personale. La sorpresa è arrivata subito dopo: le urla non erano rivolte a lui, bensì a Achille Lauro, seduto poco più in là, che i fan volevano vedere voltarsi verso la platea.

Il momento, immortalato dalle telecamere e poi diffuso sui social ufficiali dello show di Sky, è diventato subito virale. Sul palco si è trasformato in una gag divertente, con Gabbani che ha scherzato sull’accaduto ammettendo di provare già «un pizzico di gelosia» nei confronti del collega. A stemperare la scena, l’ironia di Jake La Furia, che ha commentato con un sorriso: «Che fatica essere belli».

Una giuria rinnovata e l’arrivo di Gabbani

La puntata ha segnato l’ingresso ufficiale di Francesco Gabbani nel tavolo dei giudici, accanto a Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione, come annunciato, c’è Giorgia, che ha riportato la sua eleganza in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. La scelta di inserire Gabbani è stata motivata dalla produzione con la volontà di aggiungere un artista versatile e capace di portare freschezza in giuria. Il cantautore prende infatti il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli, storico giudice che dopo anni di scouting di successo ha deciso di abbandonare il programma.

Il clima tra i nuovi e vecchi componenti della giuria è apparso fin da subito disteso. Lauro ha dichiarato di apprezzare la solarità del nuovo collega, oltre alla sua riconosciuta abilità musicale. Una sintonia che il pubblico sembra aver gradito, nonostante la gag imprevista che ha visto il nome di Gabbani “dirottato” a favore di Lauro.

Le novità di X Factor 2025

La nuova edizione di X Factor si presenta con diverse innovazioni strutturali. Le prime tre puntate sono dedicate alle Audizioni, fase in cui i giudici selezionano i concorrenti più promettenti per costruire le proprie squadre. Successivamente, il programma proseguirà con due puntate di BootCamp rinnovati da un meccanismo inedito, per poi arrivare alle Last Call, la tappa decisiva che anticipa i Live.

Grande attesa anche per la finale, che quest’anno sarà ospitata nella suggestiva cornice di piazza del Plebiscito a Napoli, uno scenario pensato per rendere l’evento un vero spettacolo collettivo. L’ingresso di Francesco Gabbani, la forza scenica di Achille Lauro e l’equilibrio portato dagli altri giudici promettono un’edizione capace di coniugare tradizione e novità, con momenti leggeri e inattesi come quello già diventato virale nella prima puntata.