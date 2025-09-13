Perugia, donna colpita e scaraventata a terra da un 27enne nigeriano senza alcun motivo

Un 27enne nigeriano identificato e denunciato dopo l’aggressione shock a Fontivegge. La vittima non ha riportato gravi conseguenze, ma l’episodio ha creato allarme.

L’aggressione denunciata da Marco Squarta

“A Perugia, nella mia città, è accaduto un fatto gravissimo”. Con queste parole l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Marco Squarta ha denunciato un episodio di violenza avvenuto nel quartiere Fontivegge. Un uomo, senza alcun apparente motivo, ha colpito una donna con una violenta manata, facendola cadere a terra. “Guardate cosa ha fatto questa bestia – scrive Squarta nel suo post – immagini che fanno rabbrividire e che ricordano quello che è successo pochi giorni fa in America, dove all’improvviso un extracomunitario ha tolto la vita ad una ragazza. Qui fortunatamente è andata molto meglio, ma poteva finire in tragedia. Mi auguro che questo individuo venga individuato al più presto”.

L’uomo identificato e denunciato

Le immagini diffuse hanno permesso alle forze dell’ordine di risalire al responsabile. Si tratta di un 27enne di origine nigeriana, che è stato portato in Questura e denunciato per percosse. Nei suoi confronti è stato disposto anche un provvedimento di espulsione, con trasferimento al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. La donna aggredita, nonostante la caduta violenta, non ha riportato lesioni gravi, ma lo shock per l’accaduto ha destato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Un precedente a Molfetta

Il caso ha riportato alla mente anche un episodio simile avvenuto a Molfetta, durante la festa patronale. Un giovane musicista, mentre suonava in strada, è stato improvvisamente colpito con una gomitata da un passante. Secondo quanto riferito dalla madre del ragazzo, le conseguenze sono state pesanti: frattura del naso, rottura di alcuni denti e un trauma psicologico tale da impedirgli di uscire di casa. Anche in quel caso è stata presentata una denuncia, a conferma di una scia di aggressioni improvvise che hanno suscitato allarme e indignazione.