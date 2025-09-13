Bari è emergenza, nuova maxi rissa tra extracomunitari a Piazza Umberto, tre vigili feriti

Ancora violenza tra piazza Umberto e via Sparano: due migranti si affrontano a colpi di bottiglia, interviene la polizia locale, tre agenti finiscono in ospedale.

La rissa a pochi passi dalla stazione

Il centro di Bari torna sotto i riflettori per un nuovo episodio di violenza. Nel tardo pomeriggio, poco dopo il tramonto, all’angolo tra piazza Umberto e il primo isolato di via Sparano, due cittadini migranti hanno dato vita a una violenta lite. Bottiglie di vetro lanciate in strada, insulti e rincorse hanno seminato panico tra i passanti diretti verso la stazione e la principale via dello shopping. La situazione è rapidamente degenerata, mettendo a rischio non solo i protagonisti della rissa ma anche chi si trovava casualmente nelle vicinanze.

Aggressione agli agenti della polizia locale

Una pattuglia della polizia municipale è intervenuta sul posto, chiedendo rinforzi per contenere i due uomini, che apparivano in stato alterato. Nel tentativo di dividerli, tre agenti sono stati aggrediti con calci, pugni e sputi. Uno dei contendenti è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato fermato con fatica e accompagnato al Comando. Nei suoi confronti è scattata la contestazione di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo che aveva continuato a colpire i vigili anche durante il fermo.

Agenti feriti e cure in ospedale

I tre agenti coinvolti hanno riportato varie lesioni. Due di loro sono stati colpiti ripetutamente con calci e pugni in diverse parti del corpo, mentre un terzo ha riportato un trauma a un dito della mano. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso della clinica Mater Dei per accertamenti, tra cui radiografie a spalla e collo. L’episodio, avvenuto nel cuore della città, alimenta le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti già allarmati dalle continue segnalazioni di aggressioni, furti e spaccio che da settimane interessano le strade del centro.