Simona, 64 anni, sposa in Kenya un uomo di 30 anni più giovane, “Mi fa sentire viva”

In vacanza da Fano conosce Jonathan, scatta l’amore e dopo sette mesi arrivano le nozze. Ora vivono insieme con la figlia di lui.

Dalla vacanza al colpo di fulmine

Era partita da Fano per una vacanza con le amiche, ma per Simona Rabbi, 64 anni, quel viaggio in Kenya si è trasformato in un punto di svolta inatteso. Durante il soggiorno ha incontrato Jonathan, un giovane uomo del posto con oltre trent’anni meno di lei, che fin dal primo incontro le ha rubato il cuore. Una conoscenza nata quasi per caso, che si è trasformata rapidamente in una storia d’amore intensa e inattesa. Al rientro in Italia, Simona non ha smesso di pensare a lui e pochi mesi dopo è tornata in Africa, pronta a compiere una scelta che avrebbe cambiato la sua vita.

Le nozze in tempi record

Dal primo sguardo al matrimonio sono trascorsi appena sette mesi. Simona ha deciso di seguire il cuore e ha indossato il velo da sposa, unendo la sua vita a quella di Jonathan. Le nozze hanno suggellato un legame che, nonostante le differenze di età e di cultura, i due descrivono come forte e autentico. “Mi chiama mamma”, ha raccontato Simona parlando della figlia del marito, con cui ha costruito subito un rapporto speciale. Oggi la coppia vive stabilmente in Kenya, dove sta affrontando insieme questa nuova avventura familiare.

Una nuova vita in Africa

Per Simona, quella che doveva essere una semplice vacanza si è trasformata in un cambio radicale di prospettiva. Ha scelto di lasciare l’Italia per restare accanto al marito e alla figlia di lui, costruendo giorno dopo giorno una vita nuova dall’altra parte del mondo. Una storia che dimostra come a qualsiasi età sia possibile rimettersi in gioco e riscrivere la propria esistenza, inseguendo sentimenti che superano distanze e convenzioni sociali.