Padre affronta tre ladri intrufolati in casa e li butta giù dal terrazzo, “l’ho fatto per difendere i miei figli”

Tre sconosciuti sul terrazzo di notte, la reazione di Liviu Apetrei è stata fulminea: uno scaraventato giù, gli altri due in fuga.

L’irruzione sul terrazzo di via San Magno

Attimi di paura giovedì sera in via San Magno a Colfrancui, dove tre sconosciuti si sono introdotti nel terrazzo di un’abitazione al civico 10, poco dopo le 22. In casa c’erano Liviu Apetrei, 38 anni, originario della Romania ma residente in Italia dal 2006, sua moglie e le tre figlie. L’uomo, accortosi della presenza degli intrusi, ha reagito senza esitazioni, colpendoli a pugni. Con un gesto istintivo ha scaraventato uno dei malintenzionati giù dal terrazzo, mentre gli altri due, colti di sorpresa dalla violenza della reazione, si sono dati alla fuga.

La difesa della famiglia

Il coraggio di Apetrei ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. «Non ci ho pensato due volte, l’ho fatto per proteggere la mia famiglia», ha raccontato l’uomo subito dopo l’accaduto. L’episodio è avvenuto in una palazzina che un tempo ospitava una pizzeria d’asporto, oggi circondata da diverse famiglie. La prontezza di riflessi del 38enne ha costretto i malviventi ad abbandonare in fretta il tentativo di intrusione, lasciando dietro di sé solo il ricordo di momenti di pura tensione.

L’indagine dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati subito dopo la fuga dei tre uomini. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità degli intrusi. Resta da chiarire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un’azione di altro tipo. Nel quartiere la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando timori ma anche ammirazione per la determinazione mostrata da Apetrei davanti al pericolo.