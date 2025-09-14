Meloni alla festa dell’Udc: “La sinistra giustifica la violenza, clima insostenibile”

La premier a Roma per la festa nazionale Udc: dal sostegno alle riforme al duro affondo dopo l’omicidio di Charlie Kirk.

L’arrivo di Giorgia Meloni alla festa Udc

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla festa nazionale dell’Udc a Roma, accolta dal segretario del partito Antonio De Poli all’hotel che ha ospitato l’evento. «Grazie Giorgia, i cuori sono davvero grati a te per la tua presenza…», ha detto De Poli prima di lasciare la parola alla premier. Meloni ha sottolineato l’importanza del confronto diretto e del radicamento territoriale: «Qualcuno pensa che tutto questo possa essere sostituito dal voto online, ma niente può sostituire il confronto in carne e ossa. I partiti sono ancora reali e fondamentali per la politica». Poi l’impegno sulle riforme: «Vogliamo portare a termine il nostro programma e rimettere l’Italia nel posto che merita sullo scacchiere internazionale».

Il riferimento all’omicidio di Charlie Kirk

Nel suo discorso, la leader di Fratelli d’Italia ha affrontato anche il tema del clima politico internazionale, citando l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso da un 22enne in un campus americano. «Ho letto commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther King e a un rappresentante Maga non è la stessa cosa. Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra?», ha attaccato Meloni. «Credo sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o giustificare la violenza contro chi non la pensa come loro. È ora di dire chiaramente che queste tesi sono pericolose, impresentabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia».

L’affondo contro la sinistra italiana

La premier ha rimarcato come le accuse di “diffusione d’odio” spesso mosse alla sua area politica siano ingiuste: «Vengo da una comunità politica che è stata più volte accusata di diffondere odio, guarda caso dagli stessi che oggi festeggiano o giustificano l’omicidio intenzionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee». Per Meloni, il clima politico in Italia rischia di degenerare: «Il clima sta diventando insostenibile. Dobbiamo dimostrare che la politica può essere credibile, fatta con sacrificio, amore e dedizione per la propria nazione e per la propria gente».