Sondaggi 2025, FdI e M5S in crescita: crolla il Pd di Elly Schlein, su FI e Lega

L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè premia Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, mentre i democratici segnano il calo peggiore. Sale la fiducia nel governo.

Il borsino dei partiti

Il quadro politico italiano vede rafforzarsi Fratelli d’Italia, che nell’ultimo anno passa dal 29% al 30,2%, consolidandosi come primo partito nazionale e trainando da solo la coalizione di centrodestra. Forza Italia cresce di poco (dal 10,9% all’11%), così come la Lega (dall’8,3% all’8,5%).

Sul fronte opposto, il Partito Democratico è il partito che registra il peggior risultato: dal 23,6% al 21,5%, con un calo di oltre due punti percentuali. Diverso il trend per il Movimento 5 Stelle, che guadagna l’1,7% e sale al 12,4%, pur restando distante dal Pd e ancor più da FdI.

Stabili le altre forze politiche: Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6,5% (-0,2%), Azione cresce al 3,2% (+0,3%), Italia Viva scende all’1,8% (-0,2%) e Più Europa cala all’1,5% (-0,3%).

Il consenso dei leader

Il sondaggio registra anche la crescita del gradimento dei principali leader politici. Giorgia Meloni guadagna quasi tre punti in un anno, passando dal 43,1% al 46%, confermandosi la più apprezzata. In crescita anche Antonio Tajani, oggi al 39,3% (+2,6%), e Giuseppe Conte, che raggiunge il 31,3% (+1,4%).

In calo invece la segretaria del Pd Elly Schlein, che perde l’1,6% fermandosi al 29,3%. Segnali di ripresa per Matteo Salvini al 27% (+0,9%), mentre nelle retrovie restano Carlo Calenda (20,5%), Angelo Bonelli (16%), Nicola Fratoianni (15,7%), Riccardo Magi (14,9%) e Matteo Renzi (14%).

La fiducia nel governo

Cresce anche la fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, oggi al 42,7% rispetto al 39,3% di un anno fa. La maggioranza degli intervistati resta comunque critica: il 50,1% dichiara di non avere fiducia nel governo, mentre il 7,2% non si esprime. Un quadro che conferma come la premier conservi un consenso solido, ma con un’opinione pubblica ancora profondamente divisa.