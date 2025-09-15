70enne si lancia dal quarto piano, travolta e uccisa passante

Un gesto disperato ha trasformato una tranquilla serata in tragedia: un uomo cade dal quarto piano e una donna di 83 anni muore sul colpo.

Il salto dal quarto piano e l’impatto mortale

Dramma a Milano, nella serata di domenica 14 settembre, in via Fratelli di Dio. Un uomo di 70 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone del suo appartamento al quarto piano. Nel precipitare ha travolto una donna di 83 anni che in quel momento stava camminando sul marciapiede sottostante. L’impatto è stato violentissimo: per l’anziana non c’è stato nulla da fare, è morta all’istante sotto gli occhi dei passanti.

I soccorsi e le condizioni dell’uomo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’uomo, gravemente ferito dopo la caduta, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Nonostante le lesioni riportate, secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente hanno operato i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di San Cristoforo, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Indagini e shock nel quartiere

Il gesto improvviso ha sconvolto i residenti della zona, che hanno assistito alle concitate fasi dei soccorsi. Gli inquirenti stanno verificando ogni dettaglio per accertare le cause del drammatico episodio e per chiarire le condizioni psicologiche dell’uomo, che viveva nell’appartamento da tempo. La serata, iniziata come tante altre, si è trasformata in una tragedia che ha lasciato sgomento l’intero quartiere, privando una donna della vita in maniera improvvisa e cruenta.