Si avventura nei boschi del Vesuvio alla ricerca di funghi, muore sbranato dagli animali selvatici

Tragedia ai piedi del Vesuvio: il pensionato Angelo Cutolo, 78 anni, trovato riverso a terra con morsi sul corpo. Inutili i tentativi di salvarlo.

La scomparsa e il ritrovamento drammatico

Attimi di paura a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove un’uscita pomeridiana per cercare funghi si è trasformata in tragedia. Nella giornata di sabato 13 settembre, Angelo Cutolo, pensionato di 78 anni, si era addentrato in un’area boscosa alle pendici del Vesuvio, in un terreno vicino alla sua abitazione in via Boscariello. Non vedendolo rientrare in serata, i familiari hanno lanciato l’allarme. È stato il figlio a trovarlo, dopo ore di ricerche, riverso a terra e gravemente ferito, con segni compatibili con morsi di animali selvatici.

I soccorsi e il decesso in clinica

Ancora in vita al momento del ritrovamento, l’anziano è stato trasportato d’urgenza dal figlio presso la clinica Santa Lucia. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, per il 78enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura. La salma è stata successivamente trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia per ulteriori esami e per l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Nola.

Indagini e ipotesi sulle cause

Gli inquirenti, insieme agli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica della tragedia. Le prime ipotesi parlano di un’aggressione da parte di animali, forse cinghiali selvatici o cani randagi, ma non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore e attaccato successivamente. Sarà l’esame autoptico a stabilire con certezza se le ferite da morso siano state la causa diretta della morte o se abbiano colpito l’anziano dopo il decesso.