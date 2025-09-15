Frontale sulla provinciale a Bitonto, morto l’ex dirigente della sanità barese Domenico Colasanto

L’ex direttore generale della Asl di Bari perde la vita in uno scontro frontale sulla strada per Palombaio, ferite tre persone a bordo dell’altra auto.

Lo schianto sulla strada provinciale

Un violento incidente stradale è costato la vita a Domenico Colasanto, 75 anni, ex direttore generale della Asl di Bari. L’uomo, medico in pensione, stava percorrendo via Cela al volante di una Giulietta quando, all’incrocio con la Provinciale 89, si è scontrato con una Jeep Renegade su cui viaggiavano due donne e un uomo. L’impatto è stato devastante: la vettura di Colasanto ha carambolato fuori strada, terminando la corsa contro alcuni alberi. Per estrarre il corpo, ormai privo di vita, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I tre occupanti dell’altra auto, invece, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Policlinico, al San Paolo e al Di Venere: le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dello schianto, la Polizia locale di Bitonto ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Una vicenda giudiziaria che segnò la sua carriera

Il nome di Domenico Colasanto era noto anche per una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto. A febbraio, infatti, la Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna a tre anni e sei mesi per omicidio colposo in relazione alla morte della psichiatra Paola Labriola, uccisa il 4 settembre 2013 con 57 coltellate da un paziente tossicodipendente all’interno del Centro di salute mentale di via Tenente Casale. Secondo i giudici, le carenze organizzative della struttura ricadevano sulle responsabilità dirigenziali di Colasanto, che al tempo guidava la Asl. Una vicenda che aveva lasciato un segno profondo nel mondo sanitario pugliese e che aveva segnato la sua carriera professionale.

Camera ardente e funerali a Palombaio

La notizia della morte di Colasanto ha destato grande impressione a Palombaio e Bitonto, dove il medico era molto conosciuto. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato della Fondazione Giovanni XXIII di Bitonto, dove già in molti si sono recati per rendergli omaggio. I funerali si terranno martedì 16 settembre, alle ore 16, nella parrocchia Maria Immacolata di Palombaio. Una cerimonia che vedrà la presenza di colleghi, conoscenti e familiari, chiamati a dare l’ultimo saluto a un uomo che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno nella sanità barese.