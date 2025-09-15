Trento, 15enne muore travolta da un camion mentre attendeva il bus

La ragazza è stata investita lungo la statale 239 a Giustino, in Val Rendena. Inutili i soccorsi: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

La tragedia all’alba davanti alla fermata

Un drammatico incidente stradale ha scosso questa mattina la provincia di Trento. Erano circa le 7.15 quando una studentessa di 15 anni è stata investita da un camion nel centro abitato di Giustino, in Val Rendena. La giovane, che stava aspettando l’autobus per recarsi a scuola, si trovava lungo la strada statale 239, una delle arterie principali della zona. Per cause ancora da chiarire, l’autoarticolato l’ha travolta in pieno, provocandole ferite gravissime.

La scena è stata notata da diversi passanti e automobilisti che hanno immediatamente dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Trento, oltre ai vigili del fuoco volontari e alle forze dell’ordine. Nonostante la tempestività degli interventi, le condizioni della ragazza sono apparse da subito disperate.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

I sanitari hanno tentato più volte di rianimarla sul posto, ma i traumi riportati nell’impatto con il mezzo pesante non le hanno lasciato scampo. Poco dopo, i medici hanno dovuto constatarne ufficialmente la morte. Sul luogo si sono vissuti momenti di grande dolore e sgomento, con le persone presenti impotenti davanti alla tragedia.

La statale 239 è stata chiusa a lungo al traffico per permettere i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica. Al vaglio c’è la posizione del camionista, che potrebbe essere ascoltato per chiarire se vi siano state eventuali responsabilità, distrazioni o condizioni della strada che abbiano influito sul drammatico epilogo. Gli inquirenti dovranno stabilire se la ragazza fosse già in prossimità della fermata o se si fosse spostata in un punto pericoloso della carreggiata.

Sgomento in paese e indagini in corso

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la Val Rendena, gettando nello sconforto la piccola comunità di Giustino. La studentessa, molto conosciuta nel paese, era pronta a iniziare una nuova giornata di scuola come ogni mattina, ma il destino le ha riservato un epilogo tragico a pochi metri da casa.

Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le telecamere della zona per comprendere nel dettaglio la sequenza degli eventi. Intanto, la fermata del bus si è trasformata in un luogo di dolore: amici, compagni e residenti hanno portato fiori e messaggi in ricordo della giovane.