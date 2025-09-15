Schlein chiude la Festa dell’Unità: “Uniti batteremo la destra”, la Meloni: “Vi unisce solo l’ossessione di batterci”

La segretaria del Pd a Reggio Emilia invoca compattezza nel centrosinistra, mentre la premier Meloni replica: “Vi unisce solo l’ossessione di batterci”.

Il discorso di Schlein davanti ai militanti

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha concluso la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia con un appello diretto all’unità interna e un duro affondo al governo guidato da Giorgia Meloni. Davanti a migliaia di militanti, Schlein ha scandito: “Non vi faremo più il favore di dividerci. Uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle elezioni politiche”.

La leader del Pd ha sottolineato l’importanza storica e simbolica dell’appuntamento: “Sono ottant’anni di Feste dell’Unità, ottant’anni di militanza, di tavolate, di dibattiti e musica. Non c’è niente di paragonabile al mondo, dobbiamo esserne orgogliosi”. Nel suo intervento, ha ribadito che le Feste dell’Unità rappresentano ancora oggi un presidio di partecipazione: “La buona politica non si muove sulle spalle delle traiettorie individuali, ma nel noi. Anche in una società frammentata, le feste restano un avamposto e un presidio di democrazia”.

L’appello all’unità del centrosinistra

Il cuore del discorso è stato rivolto alla necessità di superare divisioni e rivalità interne, soprattutto in vista delle prossime competizioni elettorali. Schlein ha rimarcato che la forza del Pd e dell’intero centrosinistra dipenderà dalla capacità di presentarsi con una linea condivisa: “Abbiamo un dovere verso chi non si rassegna alle disuguaglianze, alle precarietà, all’attacco ai diritti. Non possiamo permetterci di essere divisi”.

Un passaggio significativo è stato dedicato ai giovani e al futuro del partito: “Le nuove generazioni hanno bisogno di sapere che la politica non è solo calcolo e potere, ma impegno collettivo e responsabilità verso chi verrà dopo di noi”.

Il messaggio è stato accolto con applausi dal pubblico presente, composto da dirigenti locali, volontari storici e nuove leve della militanza democratica.

La replica della premier Meloni

Non si è fatta attendere la risposta della presidente del Consiglio. Con un post sui social, Giorgia Meloni ha replicato alle parole della segretaria dem: “La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi”.

Il botta e risposta conferma il clima di contrapposizione politica tra maggioranza e opposizione. Da un lato Schlein tenta di ricompattare il centrosinistra e rilanciare il Pd come fulcro dell’alternativa, dall’altro Meloni rivendica la coesione del centrodestra, legata – a suo dire – da un progetto politico condiviso piuttosto che da una semplice opposizione al governo in carica.