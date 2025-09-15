Errore in un bar di Monza: servita soda caustica ad un cliente che aveva chiesto un bicchiere d’acqua, l’uomo è gravissimo

Un uomo ricoverato in terapia intensiva dopo aver ingerito per errore il detergente della lavastoviglie. Indagini in corso per chiarire le responsabilità.

La colazione al bar e l’errore fatale

Un episodio gravissimo si è verificato sabato mattina in un bar di Monza, dove un cliente è finito in ospedale dopo aver bevuto un bicchiere che, anziché contenere acqua, era riempito con soda caustica. L’uomo, che si trovava nel locale insieme alla moglie, aveva appena terminato di consumare un caffè e una brioche quando ha chiesto un bicchiere d’acqua.

Pochi istanti dopo il sorso, il cliente ha avvertito un dolore insopportabile alla bocca e alla gola, seguito da bruciore allo stomaco. Il liquido ingerito si è rivelato essere soda caustica, un potente detergente utilizzato per la pulizia della lavastoviglie. La sostanza, altamente corrosiva, provoca ustioni interne e lesioni gravi già con piccole quantità.

La moglie e il personale del bar hanno tentato di soccorrerlo immediatamente, mentre veniva allertato il numero di emergenza 112. In breve tempo sono arrivati gli operatori del 118, che hanno stabilizzato il paziente e disposto il trasferimento urgente all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le condizioni dell’uomo e il sequestro del detergente

Il cliente è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto trapelato dai sanitari, avrebbe riportato lesioni significative all’apparato digerente, ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta comunque riservata, in attesa di ulteriori accertamenti e dell’evoluzione clinica delle prossime ore.

La segnalazione dell’accaduto è stata inviata dalla Struttura sicurezza alimentare del servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) di Ats Brianza. Gli ispettori sono intervenuti subito nel bar, effettuando rilievi e disponendo il sequestro del contenitore del detergente. Saranno ora le analisi a stabilire come sia stato possibile che una sostanza così pericolosa sia stata scambiata per acqua e somministrata a un cliente.

Indagini della magistratura per chiarire le responsabilità

L’autorità giudiziaria è stata informata e avrà il compito di accertare le eventuali responsabilità penali. In queste ore si ipotizza un tragico errore umano da parte del personale del bar, ma non si esclude che possano emergere irregolarità nella gestione dei prodotti di pulizia.

Le indagini dovranno chiarire se siano state rispettate le norme di sicurezza alimentare, che prevedono precise procedure di conservazione e identificazione dei detergenti chimici per evitare contaminazioni accidentali. Il caso ha destato forte preoccupazione a Monza, anche perché episodi simili mettono in evidenza i rischi derivanti da una scorretta manipolazione di sostanze potenzialmente letali in ambienti aperti al pubblico.