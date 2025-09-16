Cliente prova a fermare ladro al supermercato, travolto dall’auto: è in fin di vita

Un cliente ha tentato di bloccare l’uomo accusato di una truffa alla cassa: il ladro è fuggito investendolo e trascinandolo per decine di metri.

L’investimento davanti al supermercato

Un episodio di violenza sconvolgente ha scosso ieri sera Stezzano, alle porte di Bergamo. Erano circa le 19.45 quando un cliente di 55 anni è rimasto gravemente ferito all’esterno del supermercato Italmarket, in via Santuario. L’uomo ha tentato di fermare un cliente accusato dalla cassiera di aver intascato con l’inganno 40 euro in più rispetto al resto dovuto. Il presunto truffatore, scoperto dalla dipendente, si è rapidamente diretto verso l’uscita, inseguito dal 55enne che aveva assistito alla scena.

All’esterno del negozio, il sospettato è salito a bordo della sua automobile parcheggiata davanti al supermercato. Nel tentativo disperato di impedirgli la fuga, il 55enne si è posizionato davanti al veicolo. A quel punto il conducente ha premuto sull’acceleratore, investendolo in pieno.

La dinamica della fuga

Secondo i primi riscontri, la vittima è stata travolta e trascinata per circa cinquanta metri sul cofano dell’auto, prima di cadere violentemente sull’asfalto. L’impatto gli ha provocato un grave trauma cranico. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver assistito a una scena drammatica: l’uomo a terra, immobile, mentre l’auto si allontanava a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce.

La rapida sequenza dei fatti ha lasciato sotto shock i presenti. Solo pochi istanti prima, il supermercato stava per chiudere e all’interno erano rimasti pochissimi clienti. La cassiera, sconvolta, ha confermato che il sospettato aveva tentato di sottrarre denaro con un raggiro alla cassa e, scoperto, si era dileguato.

Le condizioni e le indagini

I soccorritori, intervenuti in codice rosso, hanno stabilizzato il ferito sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravissime e i medici stanno monitorando costantemente l’evoluzione clinica.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore dell’investimento. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza posizionate nella zona e raccogliendo le testimonianze di chi era presente. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio la dinamica e individuare l’identità del fuggitivo che ha trasformato un tentativo di furto in una scena drammatica davanti a decine di testimoni.