“E’ sempre Cartabianca”, la replica di Mizrahi contro Iacchetti: “Ha avuto un comportamento da fascista”

Lo scontro acceso in tv tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi continua a far discutere: minacce, accuse di fascismo e pace che sembra lontana.

Lo scontro in diretta a È sempre Cartabianca

La puntata di martedì 16 settembre di “È sempre Cartabianca”, condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, è stata teatro di un acceso scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici d’Israele. L’attore e storico volto di Striscia la Notizia ha perso la calma dopo essere stato definito “fascista” da Mizrahi, arrivando a minacciare di alzare le mani. Una scena che ha immediatamente infiammato i social e alimentato un dibattito che non sembra destinato a spegnersi.

La replica di Mizrahi: “Non è stato un dibattito”

Intervistato dopo l’episodio, Mizrahi ha spiegato il suo punto di vista: “Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due. Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui”. Secondo Mizrahi, quella vissuta in trasmissione non è stata una vera discussione: “Non lo definirei tanto un dibattito, piuttosto un monologo. Non ho potuto dibattere perché diceva che può parlare solo lui e non vi può essere contraddittorio su certi temi”.

Le accuse reciproche e il futuro televisivo

Sul passaggio più controverso, quello in cui ha dato del “fascista” a Iacchetti, Mizrahi ha ribadito: “Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice ‘non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno’, questo per me è un comportamento da fascista. L’espressione è stata usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un’offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione”. Nonostante le tensioni, Mizrahi non esclude di tornare ospite del programma, convinto che il confronto – anche aspro – faccia parte della dialettica televisiva. Dal canto suo, Iacchetti ha già chiarito sui social che, se l’occasione si ripresentasse, non avrebbe alcuna intenzione di ritrattare quanto detto.