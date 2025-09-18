Travolto in scooter, Giovane calciatore perde la vita a 19 anni, si chiamava Giuseppe Marchese

Il cuore di Giuseppe si è fermato dopo due giorni di agonia, lasciando Sarno sconvolta e senza parole. La sua passione era il calcio.

Il dramma in via Ingegno

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il ragazzo di soli 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lunedì sera nella zona industriale di Sarno. Era a bordo di uno scooter insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500X guidata da una donna. L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato proprio il giovane di Episcopio, trasportato in codice rosso prima all’ospedale “Villa Malta” e poi al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Nonostante due delicati interventi chirurgici e i disperati tentativi dei medici, il suo cuore si è fermato oggi.

Indagini in corso sull’incidente

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dello schianto. La donna alla guida è stata sottoposta ai test tossicologici e alcolemici, i cui esiti saranno decisivi per stabilire eventuali responsabilità. Intanto la Polizia di Stato sta raccogliendo testimonianze e acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. L’amico che viaggiava con Giuseppe Marchese ha riportato solo ferite lievi, mentre anche la conducente dell’auto è rimasta leggermente contusa. La posizione della donna è ora al vaglio degli inquirenti e non si esclude l’ipotesi di omicidio stradale.

Il ricordo e il dolore di Sarno

La notizia della morte di Giuseppe Marchese ha scosso profondamente Sarno e le realtà sportive locali. Il giovane, appassionato di calcio e centrocampista, giocava con il Lavorate in Prima Categoria e in passato aveva vestito la maglia dell’Intercampania. Le due società hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando un ragazzo pieno di entusiasmo e molto conosciuto in città. Nelle prossime ore, amici e conoscenti si stringeranno attorno ai familiari per l’ultimo saluto a un giovane che il destino ha spezzato