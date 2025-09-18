Cercata dalla famiglia dal 15 settembre, Sofia Napolitano riappare sui social: “Non sono scomparsa, sto bene”

La 20enne di Torino, cercata dalla famiglia dal 15 settembre, è riapparsa con un video in cui racconta la sua verità e difende il fidanzato.

Il video che svela la verità

“Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa”. Con queste parole Sofia Napolitano, 20 anni, è riapparsa sui social dopo giorni di apprensione. La ragazza, di cui non si avevano più notizie dal 15 settembre, ha voluto chiarire la sua posizione pubblicando un filmato insieme al fidanzato. “Ho fatto questo video e l’ho pubblicato su tutte le piattaforme che ho per precisare che sto bene, sono tranquilla, non mi sta succedendo niente e sono sana come un pesce”, ha dichiarato, spegnendo le voci che la volevano in pericolo.

La difesa del fidanzato

Nel video, Sofia Napolitano ha voluto difendere il suo compagno, un ragazzo colombiano con cui è legata da oltre un anno e che, secondo lei, non era mai stato accettato dalla famiglia. “Volevo chiarire alcune cose. Sono con il mio fidanzato, il ‘ragazzo colombiano’ di cui avete potuto leggere, con cui sto da più di un anno. Purtroppo, la mia famiglia non ha mai visto bene la nostra relazione e ha da sempre tentato di ostacolarci. Ci sono stati litigi molto pesanti, a cui anche lui ha dovuto assistere. Non è un ragazzo cattivo, è bravissimo, non giudicatelo, è una persona incredibile”. La giovane ha spiegato che proprio lui, in questo momento, rappresenta un sostegno fondamentale.

Le motivazioni della scelta

La ventenne ha raccontato di aver pianificato l’allontanamento da tempo, lasciando ai familiari una lettera con le ragioni della sua decisione. “Ho scritto che questo allontanamento non sarebbe stato per sempre ma per un anno. Anche in università le cose non stavano andando bene e non mi sentivo più felice nella città in cui vivevo. Per fortuna, il mio ragazzo e la sua famiglia sono stati disponibili a sostenermi e a trovarmi un lavoro per fare una nuova esperienza di vita”. Sofia Napolitano ha inoltre denunciato di essere stata privata dei documenti: “Mi hanno tolto tutti i documenti, il passaporto due mesi fa e poi la carta d’identità e la tessera sanitaria. Le tempistiche sono queste”. Infine, ha ribadito la propria autonomia: “Ho 20 anni e forse per chiunque non è una cosa semplice da metabolizzare, sono più che maggiorenne e posso prendere questa decisione. Spero di aver fatto la scelta giusta. Sono viva, lui mi vuole bene e non mi fa del male”.