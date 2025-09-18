ABC sospende Jimmy Kimmel per le frasi sull’omicidio di Charlie Kirk, Trump esulta: “Kimmel ha zero talento, bene la sospensione”

La ABC ferma Jimmy Kimmel dopo un monologo sull’omicidio di Charlie Kirk. Il conduttore ironizza su Trump, che esulta per la sospensione del rivale.

Il monologo che ha acceso lo scandalo

Il futuro televisivo di Jimmy Kimmel è in bilico dopo la decisione della ABC di sospendere a tempo indeterminato il suo celebre programma “Jimmy Kimmel Live”. A determinare il provvedimento è stato un monologo andato in onda nell’ultima puntata, durante il quale il conduttore ha parlato dell’omicidio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, ucciso nei giorni scorsi.

Il comico, 57 anni, ha attaccato la cosiddetta “gang Maga (Make America Great Again)”, accusandola di voler manipolare la narrazione attorno alla morte del conservatore per fini politici. Il suo intervento ha immediatamente scatenato polemiche, fino alla comunicazione ufficiale della rete: “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”.

Le parole contro Kirk e le critiche a Trump

Secondo quanto riportato, le frasi incriminate di Kimmel sarebbero state particolarmente dure. Il conduttore ha dichiarato: “La gang Maga sta tentando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e stanno facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da questa vicenda”.

Il riferimento era al ventiduenne Tyler Robinson, arrestato con l’accusa di aver sparato e ucciso Kirk. Kimmel non si è fermato qui: ha ironizzato sull’omaggio delle bandiere a mezz’asta e ha preso di mira il Presidente Donald Trump, ridicolizzando la sua reazione pubblica alla morte di Kirk.

“Non è così che un adulto elabora il lutto per l’omicidio di una persona che considerava un amico. Questo è il modo in cui lo fa un bambino di quattro anni che piange per la morte di un pesce rosso”, ha detto in diretta.

La risposta di Donald Trump

La replica di Donald Trump non si è fatta attendere. Attraverso il suo social Truth, il Presidente ha accolto con soddisfazione la sospensione di Kimmel. “Ottima notizia per l’America. Jimmy Kimmel Show è stato cancellato. Congratulazioni alla ABC per avere avuto il coraggio di farlo finalmente. Kimmel ha zero talento e ascolti peggiori di Colbert, se possibile”, ha scritto il leader statunitense.

Il durissimo attacco di Trump sembra chiudere, almeno per ora, una delle pagine più controverse della carriera del conduttore televisivo, la cui permanenza sugli schermi della ABC resta incerta.