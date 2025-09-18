Michelle Hunziker litiga in strada con Nino Tronchetti Provera: “Tutti hanno visto”

A Milano la showgirl è stata sorpresa dai paparazzi mentre discuteva animatamente col compagno. Poi la cena a Casa Cipriani e il ritorno della serenità.

La lite sotto casa a Milano

A Milano, davanti al portone di casa di Michelle Hunziker, si è consumata una scena che non è sfuggita né ai passanti né ai paparazzi. La showgirl è stata immortalata mentre discuteva animatamente con il compagno Nino Tronchetti Provera, manager e imprenditore noto per la sua riservatezza.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti, il volto di Michelle appariva teso, lo sguardo severo e l’assenza del suo celebre sorriso ha attirato l’attenzione. Non è chiaro quale sia stata la causa della discussione: alcuni parlano di un semplice ritardo, altri di motivi più personali. Fatto sta che la scena è apparsa insolita per una coppia che finora aveva sempre mostrato grande complicità.

Dopo i minuti di tensione, Nino ha accompagnato Michelle e i due hanno lasciato l’abitazione insieme, diretti verso una meta che di lì a poco avrebbe cambiato l’atmosfera della serata.

La cena a Casa Cipriani e il ritorno del sorriso

La coppia è stata vista poco dopo a Casa Cipriani, elegante ristorante davanti ai giardini Indro Montanelli, una delle location più esclusive di Milano. Qui l’atmosfera sembra aver disteso i toni: Michelle, con un look total black ispirato a Eva Kant, jumpsuit aderente e capelli raccolti in uno chignon, ha mostrato nuovamente il suo sorriso radioso.

Durante la cena, i due sono apparsi più sereni, chiacchierando e condividendo momenti di intesa. Segno che la tensione iniziale si è presto dissolta. All’uscita dal locale, i paparazzi hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: un borsone trasportato verso l’abitazione di Nino, indizio che lascia supporre come Michelle abbia deciso di passare lì la notte.

La relazione tra Michelle e Nino

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è venuta alla luce all’inizio del 2025, quando i due sono stati paparazzati insieme per la prima volta. Da allora, la relazione è proseguita con discrezione, lontano da dichiarazioni pubbliche.

Nino, impegnato nel settore dell’energia, è conosciuto per la sua indole riservata, mentre Michelle, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha più volte ribadito l’importanza di proteggere la propria vita privata. In una recente intervista a Verissimo, la showgirl ha detto: “In due si sta meglio che da soli. Vediamo dove andrà a parare questa relazione”.

Le immagini della lite in strada dimostrano che anche le coppie più affiatate vivono momenti di tensione. Tuttavia, la stessa serata ha mostrato come i due sappiano ritrovare velocemente l’equilibrio.