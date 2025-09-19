“Per difendere le mie figlie quel gesto lo rifarei”, la difesa di Apetrei, il papà che ha gettato dal terrazzo 3 banditi

l camionista 38enne ha messo in fuga tre ladri a Colfrancui spingendoli giù dal terrazzo. “Non sono un eroe, ho reagito d’istinto per la mia famiglia”.

L’assalto notturno e la reazione

Notte di paura a Colfrancui, dove tre malviventi incappucciati hanno tentato di introdursi in una villetta residenziale. A trovarseli di fronte è stato Liviu Apetrei, 38 anni, camionista di origine romena, che si è scagliato contro di loro riuscendo a metterli in fuga. «Ho pensato solo a difendere le mie figlie piccole», ha raccontato. I ladri, dopo aver disattivato una luce esterna e tentato di scardinare una porta-finestra sul retro, si sono trovati davanti il padrone di casa che, a mani nude, li ha spinti giù dal terrazzo. Nonostante l’impatto, i tre sono riusciti a rialzarsi e a fuggire a bordo di un’auto nera, descritta dai testimoni come rumorosa e dotata di spoiler.

“Non sono un eroe”

Apetrei porta ancora un livido sul fianco, ricordo dello scontro fisico. «No, non mi sento un eroe, ho reagito d’istinto perché ho avvertito che la mia famiglia veniva messa in pericolo. Io sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia», ha dichiarato. Ha poi precisato che, se dovesse accadere di nuovo, agirebbe allo stesso modo, ma ha messo in guardia chi non ha forza fisica: «Se a trovarsi in una situazione simile fosse una donna, o un anziano, o una persona normale, ecco il mio consiglio è di non reagire. A mia moglie ho sempre detto: se entrano i ladri, tu girati dall’altra parte, russa pure, fai finta di dormire».

Paura e indagini in corso

La famiglia ora vive nella paura di un possibile ritorno dei malviventi. «Mia moglie è terrorizzata, non riesce a dormire la notte», ha ammesso il camionista, che ha chiesto al suo datore di lavoro di non essere più impegnato in viaggi serali per restare a casa. Secondo lui i ladri avevano probabilmente tenuto d’occhio l’abitazione, notando l’assenza del camion. «Pensavano che mia moglie fosse da sola in casa. Questo, a pensarci bene, è terribile», ha aggiunto. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili anche dalle testimonianze dei vicini.