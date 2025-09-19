Sondaggi 2025, centrodestra in crescita: FdI vola, opposizioni in affanno, Pd e M5s in calo

Fratelli d’Italia torna a salire e consolida il primato, la Lega cresce leggermente, mentre Pd e M5s arretrano. Centrodestra oltre il 48%, centrosinistra fermo al 41,8%.
Fratelli d’Italia rafforza la leadership
Gli ultimi sondaggi Swg per il Tg La7 fotografano un quadro politico che conferma la solidità del governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo la flessione della scorsa settimana, Fratelli d’Italia torna a crescere di 0,4 punti, attestandosi al 30,4% e mantenendo un vantaggio vicino ai nove punti sul Partito Democratico. La tendenza positiva, consolidata già durante l’estate, ribadisce il ruolo centrale di FdI nella coalizione. Bene anche la Lega, che sale all’8,7% (+0,1), pur restando lontana dal peso elettorale del partito della premier. Forza Italia si ferma all’8,1% (-0,2), aumentando leggermente la distanza dal Carroccio. Noi Moderati rimane stabile all’1%. Nel complesso, la coalizione di centrodestra raggiunge il 48,2%, sufficiente a garantire la guida del Paese anche in caso di voto anticipato.
Pd e M5s in calo
Per le opposizioni, invece, la settimana segna un passo indietro. Il Partito Democratico perde 0,3 punti, scivolando al 21,9%: resta sopra i valori precedenti alle europee 2024, ma non accorcia la distanza dal governo. In difficoltà anche il Movimento 5 Stelle, che scende al 13,3% (-0,3), confermando i problemi nel costruire con il Pd un’alternativa credibile. Male pure l’Alleanza Verdi-Sinistra, che cala al 6,6% (-0,2). Complessivamente, l’area del centrosinistra si ferma al 41,8%, quasi sette punti sotto il centrodestra.
Minori in controtendenza
In controtendenza i partiti minori. Azione di Carlo Calenda cresce al 3,4% (+0,1), mentre +Europa sale al 2,1% (+0,1). Stabile al 2,4% Italia Viva di Matteo Renzi. Sommando IV e +Europa al centrosinistra – ma senza Azione – il totale arriverebbe al 46,3%, ancora sotto di quasi due punti rispetto al centrodestra. Un divario che, per ora, conferma il vantaggio della maggioranza in vista delle prossime sfide elettorali.