Credevano fosse solo quarzo rosa, invece l’anello della nonna nascondeva un diamante rarissimo da un milione

Credevano fosse solo quarzo rosa, invece era un diamante rosa rarissimo Bulgari da oltre un milione di euro, ora in asta da Bolaffi a Torino.

La scoperta inaspettata

Per anni in famiglia era stato considerato un semplice gioiello dal valore affettivo, firmato Bulgari ma con una pietra che tutti credevano fosse quarzo rosa. Solo dopo la morte della nonna, quando l’anello è stato ereditato dalla nipote, la verità è venuta a galla: si trattava di un diamante rosa naturale di eccezionale rarità, stimato tra gli 800mila e 1,2 milioni di euro. Un cimelio custodito con leggerezza che si è rivelato un tesoro nascosto, pronto ora a diventare protagonista assoluto di un’asta internazionale.

Il gioiello Bulgari all’incanto

Il prezioso, un “Trombino” Bulgari in platino dei primi anni Settanta, sarà battuto all’asta da Bolaffi a Torino il 7 e 8 ottobre 2025. Prima di quell’appuntamento sarà esposto alla sede Bolaffi di Milano e successivamente a Torino, dove i collezionisti potranno ammirarne da vicino la straordinaria bellezza. Il modello “Trombino”, tra i più iconici della maison romana, deve il nome alla forma che ricorda una piccola tromba ed è caratterizzato da una fascia di diamanti che culmina con una gemma centrale. In questo caso, però, l’anello custodisce una pietra fuori dal comune: un diamante rosa rettangolare a gradini di 3,18 carati, classificato Natural Fancy Intense Pink, VS2, tipo IIa. Una combinazione di caratteristiche che lo colloca tra i diamanti più ambiti al mondo.

Un unicum del collezionismo

Accanto alla gemma principale, l’anello presenta altri 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati, che ne esaltano il fascino e l’unicità. A sottolinearne il valore è stato Matteo Armandi, responsabile divisione Passion di Aste Bolaffi: “Già un diamante rosa naturale è di per sé un pezzo molto ricercato, ma superiore ai tre carati diventa rarità assoluta. Se poi è incastonato in una creazione Bulgari, si trasforma in un unicum. Chi avrà la fortuna di aggiudicarsi il lotto, conquisterà non solo un incredibile diamante, ma un gioiello unico e irripetibile”. Un’eredità familiare che si trasforma così in un evento di respiro internazionale, attirando collezionisti da tutto il mondo.