La deputata europea di Avs definisce il centro per migranti a Gjader "una prigione coloniale". Dure le sue parole contro il governo Meloni.

Le paure di Ilaria Salis, “Vivo giorni di terrore. Se mi revocano l’immunità, scatterà la vendetta di Orbán”

di

L’eurodeputata di Avs racconta l’angoscia per la possibile revoca dell’immunità parlamentare: “Non sarebbe un processo, ma una persecuzione politica orchestrata dal governo Orbán”.

Il voto che decide il destino di Salis

A quattro giorni dal voto della commissione Affari legali del Parlamento europeo, la posizione di Ilaria Salis è sempre più in bilico. L’eurodeputata di Avs è sotto processo in Ungheria per le presunte aggressioni a neonazisti avvenute a Budapest nel febbraio 2023. L’immunità parlamentare ottenuta con l’elezione potrebbe essere revocata, riaprendo le porte a un procedimento che lei definisce “una farsa, con una sentenza già scritta”. Martedì il primo voto, il 7 ottobre la decisione finale in plenaria: “Due date decisive per la mia vita, ma anche per la democrazia in Europa” ha dichiarato.

Il timore dell’arresto immediato

La stessa Salis non nasconde la paura: “Potrei essere presa a Strasburgo subito dopo il voto, o in Italia, o a Bruxelles. Potrei essere estradata in Ungheria, riconsegnata a chi mi ha tenuto in carcere per oltre quindici mesi in condizioni disumane e vuole tenermici altri venti”. La deputata ha ricordato la sua precedente detenzione, segnata da catene e umiliazioni, e teme che, se riconsegnata alle autorità ungheresi, subirebbe ulteriori vessazioni a causa delle critiche rivolte al governo Orbán: “Un regime di estrema destra che esercita il potere in modo assolutistico e vendicativo”.

L’attacco dal governo ungherese

A rendere il clima ancora più pesante, un tweet di Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, che ha indicato le coordinate di un carcere di massima sicurezza, accompagnato da accuse dirette a Salis. “Una minaccia, ma non un’eccezione” ha commentato l’eurodeputata, ricordando come in Ungheria ci sia una costante intromissione del governo nella giustizia. “Sono diventata bersaglio di una campagna d’odio che calpesta i valori democratici. Io non voglio scappare da un processo: voglio un processo giusto, equo, ma questo nell’Ungheria di Orbán non è possibile. Chi vuole revocarmi l’immunità, vuole consegnare una collega a una persecuzione politica. È vendetta, non giustizia”.

Lascia un commento