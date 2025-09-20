Sondaggi 2025, FdI vola, distacco record dal Pd, male M5s, stabili Lega e Fi

La Supermedia registra un balzo di Fratelli d’Italia, che torna vicino alla soglia del 30%. Il Pd cresce ma resta staccato: il distacco è tra i più ampi dal 2024.

Fratelli d’Italia allunga, Pd staccato

Secondo l’ultima Supermedia dei sondaggi, il quadro politico italiano si sta polarizzando sempre più tra i primi due partiti. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guadagna lo 0,6% e raggiunge il 29,8%, avvicinandosi nuovamente alla soglia psicologica del 30%. Il Partito Democratico cresce dello 0,1% e si porta al 21,8%, ma il distacco è ormai di ben 8 punti percentuali, tra i più alti dal post-Europee 2024. Dietro, il Movimento 5 Stelle arretra di mezzo punto fermandosi al 13%, mentre Forza Italia e Lega restano appaiate rispettivamente all’8,6% e all’8,5%.

Avs e Azione in crescita, male Iv e +Europa

Oltre ai partiti maggiori, si registrano dinamiche interessanti tra le forze minori. Alleanza Verdi e Sinistra avanza al 6,7% (+0,4), mentre Azione cresce al 3,6% (+0,6), confermando un trend positivo. Italia Viva di Matteo Renzi cala al 2,2% (-0,1), +Europa scende all’1,8% (-0,3). Noi Moderati è indicato all’1%. La fotografia delle coalizioni del 2022 mostra il centrodestra al 47,9% (+0,6), il centrosinistra al 30,3% (+0,3), con il M5s stabile al 13% e il cosiddetto Terzo Polo al 5,8%.

Fedeltà al voto e sfide regionali

Un altro dato rilevante è la fedeltà elettorale: secondo Antonio Noto, quasi 8 elettori su 10 confermerebbero oggi il voto a FdI, il tasso di lealtà più alto tra tutti i partiti italiani. Sul fronte delle regionali, il sondaggio Pagnoncelli per il Corriere della Sera segnala il netto vantaggio in Calabria del governatore uscente Roberto Occhiuto (53,6%) sul candidato del M5S sostenuto dal Pd, Pasquale Tridico (45,4%). Una giornata quindi particolarmente positiva per il centrodestra, che consolida i consensi sia sul piano nazionale che nelle competizioni locali.