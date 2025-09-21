Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui tra moda, lusso e viaggi da sogno

Modello e concierge di lusso, Luigi Punzo è il compagno di Samira Lui da sette anni. La coppia sogna matrimonio e figli dopo un colpo di fulmine a Formentera.

Chi è Luigi Punzo, tra moda e lusso internazionale

Ha 27 anni, lavora come concierge di lusso e modello e condivide la vita con la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, Samira Lui. Luigi Punzo organizza esperienze esclusive per clienti vip: dal noleggio di yacht e ville di pregio fino ai jet privati. Il suo lavoro lo porta a muoversi tra mete come Milano, Capri, Porto Cervo, oltre a destinazioni internazionali come Formentera, Ibiza, Mykonos e St. Tropez. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 20mila follower, alterna scatti legati alla professione a momenti privati con la compagna, mantenendo però un profilo lontano dai riflettori televisivi.

La nascita dell’amore con Samira Lui

La storia con Samira Lui è iniziata nel 2018 a Formentera, luogo che Punzo frequenta sia per lavoro che per vacanza. “Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito”, aveva raccontato nel 2023 ospite di Verissimo. Da quel primo incontro la relazione è cresciuta senza interruzioni: oggi la coppia festeggia sette anni insieme, vivendo la propria storia con discrezione, pur condividendo qualche momento significativo sui social.

I progetti futuri della coppia

Il legame tra Samira Lui e Luigi Punzo è segnato da un obiettivo chiaro: costruire una famiglia. Ospiti insieme nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, entrambi hanno parlato apertamente del desiderio di sposarsi e avere figli. “Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro. Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obbiettivi”, aveva dichiarato lui. “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”, aveva aggiunto lei, confermando un progetto condiviso che unisce sogni personali e professionali.