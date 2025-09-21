Si sdraia sul tettuccio per fare un video con cellulare, l’auto accelera: 23enne cade, è gravissimo

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in pericolo di vita agli Spedali Civili di Brescia dopo essere caduto dal tetto di una Fiat Panda guidata da un amico.

L’incidente all’alba in via Campassi

Un gioco pericoloso si è trasformato in tragedia nelle prime ore del 21 settembre a Esine, in provincia di Brescia. Intorno alle 5:30, un 23enne italiano si è sdraiato sul tettuccio di una Fiat Panda insieme a un amico, mentre un terzo giovane si è messo alla guida. L’auto ha percorso alcune strade della città finché, arrivata in prossimità di una rotatoria in via Campassi, il conducente avrebbe accelerato. In quel momento il 23enne, che stava filmando la scena con il cellulare, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, rendendosi conto che il ragazzo non riprendeva conoscenza.

Il trasporto d’urgenza e le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno e i sanitari del 118. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato in condizioni gravissime e in pericolo di vita. I militari hanno ascoltato i due amici che erano con lui e acquisito il video girato dallo stesso 23enne, che documenta in parte la dinamica dell’incidente. L’ipotesi è che la velocità e l’imprudenza abbiano reso impossibile al ragazzo mantenere la presa, causando la caduta. La sua posizione sull’auto e il fatto che stesse filmando accentuano la gravità dell’accaduto.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti tossicologici sui giovani coinvolti e stanno valutando eventuali responsabilità. In coordinamento con il magistrato di turno, nelle prossime ore si decideranno eventuali provvedimenti. Intanto, l’intera comunità di Esine resta con il fiato sospeso per le condizioni del 23enne, mentre la vicenda accende i riflettori sui rischi di comportamenti estremi e pericolosi compiuti per divertimento.