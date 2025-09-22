Meloni a Domenica In, Schlein: “Indecente, TeleMeloni ha toccato il fondo”

La premier ospite del salotto domenicale Rai scatena la furia delle opposizioni: Pd e M5S accusano la Rai di essere diventata “TeleMeloni” e parlano di abuso del servizio pubblico.

L’intervista e le critiche del Pd

Una grande tavolata con Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e, a sorpresa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni collegata da remoto per raccontare i pranzi della domenica e i dolci dei nonni. È la scena andata in onda a Domenica In, ma l’apparizione della premier ha subito acceso le polemiche. “Meloni continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni a Israele – ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein – ma trova il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico”. Duro anche il giudizio dei parlamentari dem in Commissione di Vigilanza: “Nemmeno ai tempi di Berlusconi la Rai si è prostrata così spudoratamente. Con questo collegamento Telemeloni ha toccato l’apice”.

L’indignazione del Movimento 5 Stelle

Alle critiche del Pd si è aggiunta l’indignazione del Movimento 5 Stelle. La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha parlato di “presenza inopportuna e fuori luogo, mentre in alcune regioni si vota”. Secondo i parlamentari M5S, l’intervista è stata “un’operazione indecente, pagata con i soldi dei cittadini”, e rappresenta “il segno che la premier non ha più alcun pudore a trasformare la Rai nella sua vetrina personale”. L’accusa è diretta: “Siamo arrivati agli show domenicali dove la presidente del Consiglio, invece di rispondere delle sue scelte politiche, racconta del pollo al forno. Questo non è più servizio pubblico, è Teleregime”.

Il nodo della Vigilanza Rai

Al centro dello scontro resta la paralisi della Commissione di Vigilanza, che secondo Pd e M5S sarebbe stata bloccata dalla maggioranza per impedire controlli sull’operato della Rai. Una situazione che, denunciano le opposizioni, consente alla premier di “occupare ogni spazio utile” trasformando la tv pubblica in un megafono politico. Le polemiche montano mentre la scena di Meloni che parla di cucina a Domenica In diventa il simbolo dello scontro tra governo e opposizioni sul ruolo e sull’indipendenza del servizio pubblico.