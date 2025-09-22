La Ruota della Fortuna: 100mila euro a Luca, Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano e piangono in tv

Emozione in studio a Canale 5: il concorrente Luca conquista la vittoria e porta a casa 100mila euro, tra gli applausi e le lacrime dei conduttori.

Il percorso del concorrente fino alla finale

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 21 settembre si è trasformata in un vero concentrato di emozioni. Il protagonista assoluto è stato Luca, il concorrente che con calma e determinazione ha saputo ribaltare le sorti del gioco fino a raggiungere l’ultimo round.

All’inizio il percorso non era apparso semplice: prima un guadagno di 1.000 euro, poi un colpo da 5.600 euro che sembrava spalancargli la strada, ma subito dopo la temuta casella “bancarotta” ha frenato il suo slancio, favorendo l’avanzata della sfidante Carolina. Nonostante la battuta d’arresto, Luca non si è arreso e, tra il CruciRuota, il round Express e la manche Triplete, ha recuperato terreno, dimostrando una notevole prontezza nell’indovinare le frasi nascoste.

Il momento decisivo è arrivato nell’ultima manche a tema Avvenimenti: la soluzione “Domani cade l’equinozio d’autunno” gli ha garantito 5.300 euro e l’accesso al gioco finale. A quel punto la tensione era altissima: nella prova chiamata La Ruota delle Meraviglie, Luca ha risposto correttamente a due domande su tre, conquistando così la busta con il premio massimo, 100mila euro.

Lacrime ed emozioni in diretta

Quando Gerry Scotti ha annunciato la vittoria, lo studio di Canale 5 è esploso in un applauso fragoroso. Il conduttore, visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere le lacrime: “Sono emozionato e felice – e forse Samira si metterà anche a piangere, perché spesso ci capita – nel dirti che hai vinto 100mila euro!”.

Il momento più toccante è stato l’abbraccio tra Luca e il padre Dante, presente tra il pubblico. L’immagine, sottolineata dalle parole di Samira Lui – “Un’immagine stupenda” – ha commosso anche la valletta, che non ha nascosto le lacrime.

“Questo è il nostro lavoro – ha aggiunto Scotti – ma ci fa piacere dirvi che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate. Queste sono le emozioni de La Ruota della Fortuna”.

Il legame tra Gerry e Samira

L’intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui è stata ancora una volta evidente. I due hanno dimostrato una sintonia che va oltre il semplice rapporto professionale, come aveva già raccontato lo stesso conduttore: “Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo”.

La loro complicità contribuisce a rendere più calda l’atmosfera del programma, che da anni riesce a conquistare il pubblico con il mix di gioco, spettacolo ed emozioni autentiche. La vittoria di Luca, suggellata dalle lacrime dei conduttori e dall’applauso del pubblico, resterà una delle puntate più memorabili della stagione.