Napoli, decide di telefonate al vigili del fuoco per un bambino che cammina su un davanzale: il piccolo non era in pericolo, ecco perchè

Momenti di paura in via Cervantes, dove decine di persone hanno allertato i soccorsi per un presunto bambino in bilico al settimo piano.

La segnalazione che ha fatto scattare l’allarme

Un pomeriggio di forte apprensione ha attraversato il centro di Napoli quando una segnalazione concitata ha raggiunto le forze dell’ordine: “Venite, c’è un bambino che cammina sul davanzale”. La chiamata indicava un appartamento situato al settimo piano di un palazzo in via Cervantes, zona centrale e trafficata della città.

In pochi minuti, la notizia ha attirato sotto l’edificio decine di passanti e residenti, convinti di assistere a una scena drammatica. Il timore era che un piccolo stesse rischiando di cadere nel vuoto, circostanza che ha spinto le persone presenti a sollecitare con urgenza l’intervento dei soccorritori. La tensione è cresciuta rapidamente mentre i curiosi si radunavano, con il traffico della zona che rallentava per la presenza di auto e persone ferme a osservare il palazzo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco insieme a una volante della polizia. I pompieri, esperti in interventi di emergenza in altezza, si sono rapidamente diretti all’appartamento indicato, pronti ad affrontare una situazione potenzialmente drammatica.

Una volta entrati, però, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena completamente diversa da quella immaginata. L’abitazione in questione non era un appartamento privato, bensì un bed & breakfast occupato in quel momento da una famiglia di turisti americani. All’interno, i genitori e i figli erano tranquillamente seduti a guardare la televisione, ignari del clamore che si stava generando sotto il palazzo.

La spiegazione dell’equivoco

Dopo aver parlato con i turisti e verificato ogni stanza, i vigili del fuoco hanno ricostruito l’origine dell’allarme. Il presunto bambino sul davanzale non si trovava in una posizione di pericolo: stava semplicemente camminando su un divano collocato accanto alla finestra aperta. La penombra e la prospettiva avevano ingannato i passanti, facendo sembrare che il piccolo fosse all’esterno e non dentro l’appartamento.

La dinamica ha chiarito come il gioco innocente del bambino fosse stato interpretato come un rischio mortale, innescando un’ondata di panico collettivo. Dopo l’accertamento, i soccorritori hanno rassicurato le persone presenti, riportando la calma in via Cervantes, dove per oltre mezz’ora si era respirata un’aria di ansia e attesa.