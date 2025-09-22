Domenica In, Loretta Goggi gela Carlo Conti in Tv sull’addio a Tale e Quale: “Malgioglio e Panariello protagonisti, io fuori posto”

Ospite da Mara Venier, la cantante ha svelato i motivi dell’addio a Tale e Quale Show, parlando di disagio, incomprensioni e mancanza di rispetto.

L’addio a Tale e Quale Show

Era maggio 2024 quando Loretta Goggi annunciò su Facebook la decisione di lasciare la giuria di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Una scelta che non sorprese del tutto il pubblico, già abituato a vedere l’artista sempre meno a suo agio nelle ultime edizioni.

Dal 2021, con l’ingresso in giuria di Cristiano Malgioglio, il clima nello studio era cambiato: il paroliere, insieme a Giorgio Panariello, aveva dato vita a siparietti comici capaci di conquistare il pubblico. In quel contesto, la cantante di Maledetta Primavera sembrava progressivamente isolata, quasi un corpo estraneo rispetto alla leggerezza e all’ironia che avevano preso il sopravvento.

La scorsa settimana, ospite nella prima puntata stagionale di Domenica In, Loretta Goggi è tornata sull’argomento, raccontando per la prima volta i motivi reali del suo addio.

“Non ero più a mio agio”

Nell’intervista con Mara Venier, la cantante ha spiegato come la decisione sia maturata col tempo. “Mi sono detta ‘voglio stare tranquilla e godermi il nipotino’. Non faccio tv da un anno e mezzo e stare senza lavoro per me è strano, però gli ultimi anni mi sono sentita un po’ in imbarazzo”, ha confidato.

Secondo Goggi, il suo ruolo di giurata si era progressivamente trasformato in una gabbia: “In quella trasmissione ero diventata un po’ la saccente. Dei tre, invece di essere quella che se ne intendeva di più, sembravo la maestrina con la penna rossa. Quando parlavo di range vocale o semitoni sembravo una poveretta, mentre gli altri si divertivano. A quel punto mi sono chiesta: perché devo fare Pinocchio?”.

La cantante ha riconosciuto a Carlo Conti il merito di averla riportata in tv, ma ha sottolineato come non ci sia stato alcun confronto al momento della sua uscita: “Se ci è rimasto male? Non lo so. Non ci siamo più sentiti. Ognuno ha seguito la sua strada, io mi sono presa le mie responsabilità”.

Generazioni e rispetto

Nel dialogo con Mara Venier, Loretta Goggi ha affrontato anche il tema del ricambio generazionale nello spettacolo, sottolineando una certa mancanza di rispetto verso gli artisti non più giovanissimi. “Io sono in pensione dal 2000, avevo raggiunto i contributi perché ho iniziato da piccola. Ma se ho talento e mi chiamano, perché non dovrei lavorare?”, ha dichiarato.

Sferzante la sua domanda: “Largo ai giovani? Quali giovani? Io voglio i nomi di questi giovani. Quando ho debuttato avevo 22 anni e facevo Canzonissima. Oggi, chi fa quello che facevo io a quell’età?”.

Parole che hanno acceso un dibattito sulle difficoltà incontrate da artisti con carriere longeve, spesso considerati “superati” nonostante il percorso professionale. “È vero che c’è poco rispetto quando si arriva a una certa età, tutto quello che uno ha fatto viene dimenticato”, ha concluso l’artista.