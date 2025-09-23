Rizzo choc: “Nazionalizzare Stellantis, la Costituzione lo consente”. Applausi dai giovani di Fratelli d’Italia

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, propone di nazionalizzare Stellantis e cita l’articolo 42 della Costituzione. L’idea conquista l’applauso dei giovani di FdI.

Dal comunismo alla destra: l’inedita parabola di Rizzo

Un tempo comunista, oggi applaudito dai giovani di Fratelli d’Italia. Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare (DSP), ha lanciato una proposta destinata a far discutere: la nazionalizzazione di Stellantis, colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fiat e Chrysler, oggi con sede in Olanda e a forte partecipazione americana.

Parlando alla festa dei giovani di FdI, Rizzo ha spiegato: “L’articolo 42 della Costituzione prevede la possibilità di espropriazione per cause di utilità sociale dietro indennizzo. E Stellantis rientra pienamente in questa casistica”. Parole che hanno scatenato applausi entusiasti da parte del pubblico, stupito dalla convergenza tra un ex simbolo della sinistra radicale e l’attuale destra giovanile.

“Privatizzati gli utili, socializzate le perdite”

Rizzo ha ricordato come la Fiat della famiglia Agnelli per decenni abbia beneficiato dell’intervento statale nei momenti di crisi, scaricando sulle casse pubbliche miliardi di euro. “Hanno privatizzato gli utili e socializzato le perdite – ha dichiarato – con la compiacenza del potere politico della Prima Repubblica”.

Il leader di DSP ha poi aggiunto: “Se il governo Meloni ha le palle, dovrebbe nazionalizzare Fiat-Stellantis. La Costituzione lo permette. E se l’articolo 42 parla di indennizzo, non c’è problema: lo abbiamo già pagato tre volte con i finanziamenti che sono stati concessi in passato”.

L’applauso della platea e il segnale politico

Il messaggio di Rizzo è stato accolto con entusiasmo dai militanti di Gioventù Nazionale, che hanno reagito con applausi fragorosi. Un sostegno che dimostra come la sua linea, incentrata su temi come la remigrazione e la difesa della sovranità nazionale, stia trovando sponde proprio nell’elettorato di destra.

La proposta di nazionalizzare Stellantis si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dello Stato nell’economia, in un Paese che negli ultimi decenni ha seguito la strada delle privatizzazioni anche di asset strategici. La sortita di Rizzo, tanto inattesa quanto dirompente, riporta al centro il tema della sovranità industriale e delle scelte economiche di lungo periodo.