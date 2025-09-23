Odore insopportabile in strada: paura di gas, ma era solo il frutto più puzzolente del mondo

A Lytham, in Inghilterra, i residenti hanno segnalato un presunto odore di gas. Dopo ore di ricerche, i tecnici hanno scoperto che era solo il frutto Durian.

L’allarme tra i residenti e l’arrivo dei tecnici

A Lytham, cittadina del Lancashire, i residenti si sono allarmati per un odore sospetto diffuso lungo la strada principale. Convinti di una fuga di gas, hanno allertato immediatamente la società di distribuzione. Sul posto sono arrivati i tecnici, attrezzati con strumentazioni per rilevare eventuali perdite. Nonostante le lunghe verifiche, però, non è emerso alcun guasto nelle condutture. L’odore, pungente e persistente, continuava però ad avvolgere l’intera zona, aumentando la preoccupazione dei cittadini e coinvolgendo anche alcuni commercianti.

La scoperta nel negozio di frutta

Dopo ore di controlli senza esito, i tecnici hanno deciso di ispezionare i negozi uno per uno. L’enigma è stato risolto in un fruttivendolo locale: lì era stoccata una partita di Durian, il cosiddetto “frutto più puzzolente del mondo”. I due commessi hanno spiegato che l’odore non proveniva dal gas, bensì dalla frutta appena arrivata nei magazzini. “Dopo ore di ricerche, un tecnico è entrato nel nostro negozio dicendo che stava cercando una fuga di gas. Quando gli ho detto che era il Durian, inizialmente non mi ha creduto. Solo quando gliene ho mostrato uno si è convinto. Abbiamo iniziato tutti a ridere, è stato esilarante” ha raccontato uno di loro al Mirror.

Il negoziante ha aggiunto divertito: “Sapevo che aveva un cattivo odore, ma non pensavo che avrebbero fatto intervenire la compagnia del gas. Mi hanno detto che c’erano persino degli agenti di polizia”.

Un frutto che ha fatto scattare allarmi anche in passato

Il caso ha suscitato ironia, ma non è un episodio isolato. Il Durian, originario del sud-est asiatico, è noto per il suo aroma particolarmente forte e sgradevole, tanto da essere vietato in alcuni hotel e mezzi pubblici. In passato, il suo odore ha provocato l’evacuazione di uffici postali, ospedali e appartamenti, sempre per sospetti di fuga di gas. Questa volta, a Lytham, il malinteso si è concluso solo con una risata generale e un insolito aneddoto da raccontare.