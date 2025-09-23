Terrore sul volo Ryanair: assistente di volo sbattuto sul soffitto dalla turbolenza, due i feriti

Un volo Ryanair da Vitoria a Palma di Maiorca è stato investito da una violenta turbolenza: due assistenti di volo feriti seriamente, panico tra i passeggeri.

Il volo colpito dalla turbolenza

Momenti di paura a bordo di un Boeing della compagnia Ryanair, decollato da Vitoria e diretto a Palma di Maiorca, con 180 passeggeri a bordo. Durante l’avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan, un fronte temporalesco con piogge intense ha generato una turbolenza di eccezionale intensità. In pochi istanti la cabina si è trasformata in un caos: un assistente di volo è stato scaraventato contro il soffitto, mentre un suo collega è stato colpito violentemente dal carrello del catering che stava sistemando nel corridoio.

I soccorsi all’arrivo e le condizioni dei feriti

All’atterraggio, avvenuto tra la tensione generale, le ambulanze attendevano già sulla pista. I due membri dell’equipaggio sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale con lesioni definite “serie”, anche se le condizioni non sono state ancora ufficialmente rese note. I passeggeri, rimasti illesi, sono stati fatti sbarcare dopo alcuni minuti di attesa a bordo, tra paura e sollievo. Diversi testimoni hanno raccontato la scena come “terrificante”, con oggetti volati ovunque e urla di spavento in cabina.

Precedenti e indagini delle autorità

Non è il primo episodio di questo tipo per la compagnia low-cost irlandese. Già a giugno, un volo Berlino-Milano era stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Memmingen, in Baviera, dopo aver attraversato una violenta tempesta che causò nove feriti, tra cui un bambino. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha annunciato verifiche per chiarire le dinamiche dell’ultimo incidente. Ryanair, in una nota, ha espresso rammarico per l’accaduto e assicurato piena collaborazione con le autorità competenti.