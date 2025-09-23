Maria Latella, gaffe clamorosa a UnoMattina, feroci critiche da giornalisti e dal web

Durante la rubrica sugli amori tossici, il gobbo entra in campo e la regia tenta disperatamente di salvare l’inquadratura, scatenando ironie e critiche.

La gaffe in diretta su UnoMattina

Una mattinata televisiva che avrebbe dovuto scorrere senza intoppi si è trasformata in un episodio destinato a far discutere. Protagonista Maria Latella, volto noto del giornalismo italiano, che durante una rubrica di UnoMattina dedicata al tema degli amori tossici è stata colta da una clamorosa gaffe. Mentre parlava al pubblico, il gobbo da cui stava leggendo è apparso chiaramente in campo, rendendo evidente che il suo intervento fosse interamente guidato dal testo scorrevole sullo schermo.

La giornalista, con lo sguardo costantemente rivolto verso il gobbo e raramente in camera, ha offerto uno spettacolo imbarazzante, tanto che la regia ha tentato ogni espediente per limitare i danni. Le telecamere hanno iniziato a cambiare freneticamente inquadrature, mostrando dettagli dello studio, stacchi improvvisi e persino i volti di altri presenti, pur di distogliere l’attenzione dall’errore ormai irrimediabilmente in diretta.

L’effetto finale, tuttavia, è stato più disastroso che risolutivo. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il momento di difficoltà, e il video della scena, rilanciato dal commentatore social Marco Salaris, ha rapidamente fatto il giro dei social diventando virale.

Le reazioni e le ironie del web

Se il pubblico da casa ha reagito con sorpresa e ironia, gli addetti ai lavori non hanno risparmiato critiche. Il giornalista Massimo Falcioni, in un commento pungente su X, ha scritto: “Scrive da secoli. Fa la radio da decenni. Deve dire due concetti in croce. Basterebbe un foglietto per segnarsi al limite il nome della persona e qualche concetto sparso qua e là. Invece no. Serve il gobbo. Come Leslie Nielsen alla notte degli Oscar…”.

Non meno caustico Ruben Trasatti, che ha sottolineato con sarcasmo: “Il gobbo entra a metà schermo pure con l’inquadratura da studio!”. Un altro commentatore frequente delle dinamiche televisive, Giuseppe Candela, ha rincarato la dose con il suo stile ironico: “Ma per dire tre frasi serve il Gobbo? Manco fosse Beppe Convertini…”.

Questi interventi hanno alimentato il dibattito sulla professionalità richiesta in diretta, soprattutto in programmi mattutini seguiti da milioni di telespettatori. La televisione, infatti, non concede margini di errore: ogni incertezza o esitazione finisce inevitabilmente sotto la lente dei social e diventa materiale di discussione pubblica.

Il futuro televisivo di Maria Latella

L’episodio non passerà inosservato. Da oggi Maria Latella sarà seguita con ancora maggiore attenzione da colleghi e spettatori, che si chiederanno se tornerà ad affidarsi al gobbo o se cercherà di gestire con più autonomia gli interventi futuri. La gaffe ha messo in luce la fragilità della diretta televisiva, capace di trasformare un piccolo inciampo in un caso discusso per giorni.

Intanto, il video dell’accaduto continua a circolare online, trasformando quello che doveva essere un intervento di approfondimento in una lezione imprevista sul potere dei social e sulla rapidità con cui un errore in tv può diventare virale.