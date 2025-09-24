Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia stabile, Schlein perde terreno, sal M5S, fermi Lega e FI

Ultimi sondaggi Noto per Porta a Porta: Fratelli d’Italia al 30%, Pd al 22%, M5s al 13%. Il centrodestra vola al 49%, il centrosinistra crolla al 29%.

Fratelli d’Italia stabile, Pd in calo

Se si votasse oggi, secondo il sondaggio Noto per Porta a Porta, Fratelli d’Italia confermerebbe il 30% dei consensi, restando stabile rispetto alla precedente rilevazione. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein perderebbe mezzo punto scendendo al 22%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 13%.

Tra gli altri partiti, la Lega guadagna lo 0,5% e sale al 9%, Forza Italia resta ferma all’8,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra cala al 6%. Azione di Carlo Calenda rimane al 3,5%, Italia Viva di Matteo Renzi cresce al 2,5%, +Europa scende all’1%, e Noi Moderati resta stabile all’1,5%.

Nel complesso, la coalizione di centrodestra raggiunge il 49% (+0,5%), mentre il centrosinistra si ferma al 29% (-1,5%). Il cosiddetto “campo largo”, senza Azione, si attesterebbe al 44,5%, in calo di 2,5 punti. Molto alto il numero di astenuti e indecisi: il 43%.

In Toscana Giani avanti su Tomasi

Scenario diverso in Toscana, dove il 12 e 13 ottobre si voterà per le regionali. Secondo la rilevazione di Noto, il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, crescerebbe al 58% (+1% rispetto alla precedente rilevazione). Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si attesterebbe invece al 40,5% (+1,5%).

Un divario netto che conferma la Toscana come roccaforte del centrosinistra, a differenza del quadro nazionale, dove il centrodestra si mantiene saldamente in vantaggio.