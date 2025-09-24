In Cina registrato il marchio “Giorge Meloni”: scarpe e pantaloni con il nome della premier

Una società cinese ha registrato il marchio “Giorge Meloni”, destinato a scarpe e abbigliamento. Il riferimento a Giorgia Meloni sembra tutt’altro che casuale.

La registrazione a Pechino

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il nome della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è diventato un brand in Cina. La società Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, con sede nel distretto di Jimei e specializzata in import-export, ha ottenuto dall’ufficio marchi e brevetti di Pechino la registrazione del marchio “Giorge Meloni”. La procedura era stata avviata mesi fa e si è conclusa positivamente a settembre.

Un omaggio? Una trovata commerciale? Di certo la coincidenza appare evidente e in molti hanno già letto nell’operazione un chiaro riferimento alla leader italiana.

Scarpe, stivali e abbigliamento per bambini

Il marchio “Giorge Meloni” sarà utilizzato per prodotti legati alla moda: scarpe, stivali, pantaloni, pantofole, linee maschili e femminili, abbigliamento per bambini. Una scelta che ricalca la tradizione cinese di sfruttare nomi noti per conferire prestigio e riconoscibilità ai prodotti.

Il boom mediatico della premier, protagonista negli ultimi mesi di diverse copertine internazionali – tra cui l’ultima di L’Express, che l’ha definita “la donna forte d’Europa” – potrebbe aver ispirato l’operazione. In Cina qualcuno sembra aver deciso di puntare sul suo nome per il mercato della moda.

Dalla politica alla moda?

La premier italiana non ha avuto alcun ruolo nella registrazione e non è chiaro se il governo italiano intenda muoversi sul fronte legale. In passato, casi analoghi hanno riguardato altri leader internazionali e personaggi pubblici diventati inconsapevolmente “brand” in Asia.

Resta da capire se il nome “Giorge Meloni” porterà fortuna alle vendite di scarpe e pantaloni. Quel che è certo è che, almeno in Cina, il nome della premier italiana è già diventato un marchio registrato.