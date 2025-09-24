New York, imprevisto per Macron: fermato dalla scorta di Trump “Scusa Donald, non è che mi liberi la strada?”

Il presidente francese fermato a Manhattan per il passaggio della scorta di Trump. Macron scherza al telefono: “Liberami la via”. L’episodio fa il giro dei social.
Il disguido dopo l’Assemblea Onu
Curioso episodio a New York al termine della seduta dell’Assemblea generale dell’Onu. Il presidente francese Emmanuel Macron, appena uscito dall’aula dopo aver annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia, è rimasto bloccato in strada a causa del passaggio del corteo blindato del presidente Usa Donald Trump.
La polizia americana aveva interrotto il traffico per motivi di sicurezza, ma tra i veicoli fermati è rimasta coinvolta anche la scorta del capo dell’Eliseo, un’anomalia visto che ai leader mondiali viene garantito solitamente un percorso privilegiato.
La telefonata scherzosa a Trump
Macron, sceso dal veicolo, avrebbe preso il telefono per chiamare direttamente Trump, chiedendogli con ironia di “liberare la strada”. Nel frattempo, il presidente francese ha continuato a muoversi a piedi per circa 30 minuti tra le strade di Manhattan, circondato dalla sicurezza, in attesa che la situazione si sbloccasse.
Il siparietto, diffuso dalla testata francese Brut, è diventato virale sui social, con decine di utenti che hanno commentato divertiti l’insolito imprevisto diplomatico.
L’episodio spopola sui social
Il video con Macron costretto a camminare tra i newyorkesi, mentre scherza sul blocco causato dal corteo dell’ex presidente americano, ha raccolto migliaia di condivisioni. In molti hanno colto l’ironia di un capo di Stato europeo costretto a fare lo slalom tra i pedoni di Manhattan per un problema di viabilità, pochi minuti dopo un discorso dall’alto valore politico all’Onu.