Fornero furiosa contro Vannacci: “Linguaggio vomitevole, mi vergogno di lui in Europa”

Scontro acceso a DiMartedì: Elsa Fornero attacca Roberto Vannacci, definendolo un rappresentante imbarazzante per l’Italia nelle istituzioni europee.

Fornero: “Vannacci vergognati”

Ospite a DiMartedì, l’ex ministra Elsa Fornero non ha risparmiato critiche al generale ed eurodeputato Roberto Vannacci. Con parole durissime ha contestato i suoi toni e i suoi atteggiamenti: “Linguaggio vomitevole, mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo. Veramente, Vannacci vergognati”.

Un attacco diretto che ha acceso il dibattito politico e mediatico, con reazioni contrastanti tra gli schieramenti.

Il caso e le polemiche europee

Il generale Vannacci, già al centro di numerose polemiche per le sue dichiarazioni e posizioni considerate divisive, siede oggi tra i banchi del Parlamento europeo. La sua presenza continua a generare discussioni non solo in Italia, ma anche a Bruxelles. Le parole della Fornero hanno riportato al centro dell’attenzione la questione della rappresentanza italiana nelle istituzioni comunitarie, spingendo parte dell’opposizione a chiedere maggiore sobrietà e responsabilità.

La politica si divide

Le parole della Fornero non sono passate inosservate. Dal centrosinistra sono arrivate espressioni di solidarietà per la sua denuncia, mentre dal centrodestra si è levata la difesa del generale, accusando la sinistra di demonizzare un uomo che raccoglie consenso popolare. Lo scontro si inserisce in un contesto già infuocato dalle tensioni politiche interne ed europee, con Vannacci sempre più figura simbolo di divisione.