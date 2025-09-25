Alena Seredova rompe il silenzio: “Con Ilaria D’Amico neanche un caffè, io mai con un uomo sposato, lei si”

Alena Seredova racconta il dolore per la fine del matrimonio con Buffon, la rinascita accanto ad Alessandro Nasi e la chiusura netta verso Ilaria D’Amico.

Il tradimento e il divorzio da Gianluigi Buffon

Era il 2014 quando Alena Seredova scoprì che il marito Gianluigi Buffon l’aveva tradita con la giornalista Ilaria D’Amico. La modella ha raccontato di aver vissuto quel momento come un trauma, aggravato dall’umiliazione di rendersi conto che molti sapevano già di quella relazione. La decisione del divorzio fu inevitabile, e l’ex portiere della Juventus ha poi costruito una nuova famiglia con la D’Amico, da cui ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Intervistata dal settimanale Oggi, la Seredova ha spiegato di non credere all’idea di famiglia allargata, facendo un esempio diretto: “Non riesco a immaginare un pranzo di Natale con mio padre, mia madre e l’altra donna tutti seduti a tavola a sorridere”. Secondo lei, i figli dovrebbero crescere con un “modello più tradizionale”.

“Con lei mai un caffè”

Alla domanda se un giorno prenderebbe mai un caffè con Ilaria D’Amico, la risposta di Alena Seredova è stata secca e definitiva: “Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato”. Una dichiarazione che chiude ogni ipotesi di rapporto tra le due donne, rimarcando la distanza che la Seredova intende mantenere.

La rinascita accanto ad Alessandro Nasi

Dopo anni difficili e la paura di restare sola, Alena Seredova ha ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi, che ha sposato e da cui ha avuto una figlia, Vivienne Charlotte. Dal precedente matrimonio con Buffon, invece, sono nati Luis Thomas e David Lee. La modella ha ricordato come, dopo il divorzio, persino sua madre le dicesse: “Non ti vorrà più nessuno”. Ferita e diffidente, aveva costruito barriere emotive difficili da abbattere. È stato proprio Nasi, con dolcezza e pazienza, ad accompagnarla in un percorso di rinascita. “Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita”, ha confessato la Seredova.